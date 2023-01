DJ WOCHENVORSCHAU/30. Januar bis 5. Februar (5. KW)

=== M O N T A G, 30. Januar 2023 *** 07:00 LU/Stabilus SA, Ergebnis 1Q 07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 3Q 07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 4Q *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Januar *** 10:00 DE/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q *** 10:00 DE/Stellenindex BA-X der Bundesagentur für Arbeit Januar 10:00 DE/Bundesfinanzhof (BFH), Urteil zur Verfassungsmäßigkeit des Solidaritätszuschlags *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Januar 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Januar 11:30 DE/Regierungs-PK 12:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, ausführliches Ergebnis 4Q D I E N S T A G, 31. Januar 2023 *** 00:45 KR/Samsung Electronics Co Ltd, ausführliches Ergebnis 4Q *** 00:50 JP/Industrieproduktion Dezember *** 02:30 SG/IWF, Update zum World Economic Outlook (WEO) *** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP/nationale Statistikbehörde) Januar *** 06:45 CH/UBS AG, Ergebnis 4Q *** 07:00 DE/Vantage Towers AG, Ergebnis 3Q 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 4Q *** 07:30 FR/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q *** 07:30 FR/Privater Verbrauch Dezember 07:30 DE/Atoss Software AG, ausführliches Jahresergebnis 07:30 DE/Cliq Digital AG, Jahresergebnis 07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 4Q *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Dezember *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Dezember *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Januar *** 09:00 AT/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Januar *** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe *** 10:30 DE/HDE Handelsverband Deutschland, Jahres-PK *** 11:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q *** 11:00 EU/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Neuemission Bundesschatz- anweisung über 6 Mrd Euro mit Fälligkeit 13.3.2025 12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 4Q 12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 4Q *** 12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 4Q *** 12:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 4Q *** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 4Q *** 13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 4Q *** 13:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 4Q *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Januar *** 14:30 US/Arbeitskostenindex 4Q *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Januar *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Januar 16:45 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede mit anschließender Diskussion beim "Gipfeltreffen der Weltmarktführer" in Schwäbisch Hall *** 17:00 EU/EZB und Bankenaufsicht EBA, Start Bankenstresstest 2023, Veröffentlichung von Methodik und Templates *** 22:01 US/Amgen Inc, Ergebnis 4Q 22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 4Q *** 22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 4Q 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung M I T T W O C H, 1. Februar 2023 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Global Januar *** 06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Jahresergebnis *** 07:00 DE/Software AG, Jahresergebnis (09:30 Jahres-PK) *** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 4Q *** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Jahresergebnis *** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 4Q *** 08:00 CH/Glencore plc, Produktionsbericht 2022 *** 08:00 GB/GSK plc, Ergebnis 4Q *** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Trading Update 3Q 08:00 EU/Acea, Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben, 4Q *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Januar *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Januar *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Januar *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Januar *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Januar 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Januar *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Januar *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Dezember 11:00 DE/Kabinettssitzung 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung Bundesanleihe über 5 Mrd Euro mit Fälligkeit 15.2.2033 13:00 DE/Regierungs-PK *** 13:00 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 4Q *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Januar *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Januar *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Januar *** 16:00 US/Bauausgaben Dezember *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung; 20:30 PK von Fed-Chairman Powell *** 22:05 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 4Q D O N N E R S T A G, 2. Februar 2023 *** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Jahresergebnis *** 06:50 ES/Banco Santander SA, Jahresergebnis *** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Jahresergebnis (09:30 Jahres-PK) *** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Jahresergebnis *** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 1Q (07:45 Presse-Telefonkonferenz; 08:30 Analysten-Telefonkonferenz) *** 07:00 DE/Siltronic AG, Jahresergebnis *** 07:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 9 Monate *** 07:00 AT/OMV AG, ausführliches Jahresergebnis 4Q *** 07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 4Q *** 07:00 CH/ABB Ltd, Jahresergebnis *** 07:00 CH/Roche Holding AG, Jahresergebnis 07:00 CH/Julius Bär Group AG, Jahresergebnis *** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 1Q (11:00 Telefonkonferenz) *** 08:00 DE/Handelsbilanz Dezember *** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 4Q *** 08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 9 Monate *** 08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 4Q *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Dezember *** 12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 4Q *** 12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 4Q 12:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 4Q 13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 4Q *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie geldpolitischer Bericht 14:00 NL/Ferrari NV, Jahresergebnis *** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 4Q 14:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Statement mit Biontech-Chef Sahin nach Unternehmensbesuch in Marburg *** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Dezember 19:30 FR /EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Verleihung der Franco-German Business Awards *** 22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 4Q *** 22:03 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 1Q *** 22:05 US/Alphabet Inc, Ergebnis 4Q 22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 1Q *** 22:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 4Q *** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 1Q F R E I T A G, 3. Februar 2023 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen Caixin/S&P Global Januar 07:00 NL/TomTom NV, Jahresergebnis *** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 4Q 08:00 DE/Hawesko Holding AG, Jahresergebnis 08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), Jahresergebnis *** 08:45 FR/Industrieproduktion Dezember *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Januar *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Januar *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Januar 10:00 DE/ING Deutschland, BI-PK 10:00 DE/Thyssenkrupp AG, HV 10:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, HV 10:00 EU/EZB, Ergebnis der Umfrage "Survey of Professional Forecasters" 1Q *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Januar *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Dezember 11:30 DE/Regierungs-PK *** 12:00 DE/Robert Bosch GmbH, Jahresergebnis *** 13:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Jahresergebnis *** 14:00 EU/EZB-Direktor Elderson, Rede bei ECB Industry Outreach event on Climate-related and Environmental Risk *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Januar *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Januar *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar 16:30 DE/Bundeskanzler Scholz, PK mit italienischer Ministerpräsidentin Meloni in Berlin *** - DE/Pkw-Neuzulassungen Januar *** - EU/Gipfeltreffen EU-Ukraine - EU/Ratingüberprüfungen für Norwegen (Fitch), Ukraine (Fitch), Ungarn (Fitch), Dänemark (Fitch), Griechenland (Fitch), Lettland (Moody's), Luxemburg (S&P) S O N N T A G, 5. Februar 2023 - CN/US-Außenminister Blinken zu zweitägigen Gesprächen in Peking ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/dgm

(END) Dow Jones Newswires

January 27, 2023 09:42 ET (14:42 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.