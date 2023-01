Bad Wimpfen (ots) -Lidl-Eigenmarken aus dem Food-Bereich punkten in der aktuellen Ausgabe der Ökotest gleich mehrfach. So erhalten die "Grafschafter Bio Organic 4 Steinofen Brötchen" sowie die "Grafschafter 6 Weizen Brötchen" das Gesamturteil "Sehr gut" und können dabei mit frischen Bäckerbrötchen mithalten. Die "Grafschafter Bio Steinofen Brötchen" überzeugen die Testpersonen mit einer festen Krume und einem leicht süßlichen Geschmack.Auch die konventionellen "Grafschafter Weizen Brötchen" überzeugen im Test. Die sechs Weizenbrötchen fallen positiv im Geschmack und in der Sensorik auf und bekommen ebenso ein "Sehr gut" bescheinigt. Mit 0,22 Euro pro 100 Gramm gehören sie nicht nur geschmacklich, sondern auch preislich zu den besten im Test.Erneut zeigt sich: Beste Qualität gibt es zum gewohnt günstigen Lidl-Preis.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/5427447