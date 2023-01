© Foto: Smart Investor



Chancen, die die meisten Börsianer nicht auf dem Schirm haben: Top-Aktien aus den Emerging Markets, deutsche Einzelhandels- oder Öltanker-Aktien. Smart Investor findet für Sie weitgehend unentdeckte Rendite-Chancen!

Die Titelstory in der neuen Smart Investor-Ausgabe für den Februar:



Schwellenländer - neue Chancen nach der Katerstimmung!



An den Märkten herrschen weiter stürmische Zeiten. Hohe Inflationsraten, steigende Zinsen und eine schwache Auslandsnachfrage haben auch in den Bilanzen der meisten Schwellenländer ihre Bremsspuren hinterlassen. Dennoch bieten sich Chancen - nicht zuletzt aufgrund der Demografie und durch Nachholeffekte der Post-COVID-Ära. Smart Investor beleuchtet nicht nur die allgemeinen makroökonomischen Daten wichtiger Schwellenländer, sondern stellt auch aussichtsreiche Aktien vor, die über ein starkes Geschäft in den Emerging Markets verfügen. Besonderes Augenmerk gilt zudem dem Rohstoffboom in Brasilien, der Tabakindustrie Indonesiens und den Emerging-Market-Fonds.

Weitere Top-Stories im neuen Smart Investor Februar 2023:



Öltanker - das Geschäft läuft wie geschmiert

Aufgrund eines jahrzehntelangen Siechtums waren notwendige Investitionen und Modernisierungen in der Öltankerindustrie unterblieben. Was passiert, wenn Nachfragespitzen auf eine alternde und damit schrumpfende Flotte treffen, konnte man bereits an der Preisexplosion des Jahres 2022 sehen. Smart Investor stellt den Tankersektor im Allgemeinen und das Unternehmen Scorpio Tankers im Besonderen vor.



Januareffekt - wie lange hält der Zauber des Jahresanfangs?

Trifft es zu, dass der Kursverlauf im Januar die grobe Richtung für den Rest des Börsenjahres vorgibt? Nicht nur aus psychologischer Sicht erscheint dies plausibel. Wer bereits Anfangsgewinne verbuchen konnte, wird unbeschwerter anlegen als derjenige, auf dem schon die Hypothek erster Kursverluste lastet. Wie sich diese Theorie in Praxis und Empirie darstellt und welche methodischen Zweifel geltend gemacht werden, zeigt Smart Investor anhand aktueller Studien.



Deutsche Einzelhandelsaktien - die Stecknadeln im Heuhaufen

Konsumkrise, Inflation, verödete Innenstädte, Leerstand - da drängen sich Investitionen in deutsche Einzelhandelsunternehmen nicht unbedingt auf. Gleichzeitig trommelt das am Boden liegende Sentiment zum antizyklischen Einstieg, zumal einige Unternehmen ihre Hausaufgaben gemacht haben und eine gute Performance erwarten lassen. Smart Investor stellt vier vielversprechende Titel vor.



Kroatien - Vom Auswanderungs- zum Einwanderungsland?

Smart Investor stellt mit Kroatien ein Land vor, dass sich von dem langen Schatten der Geschichte emanzipiert hat und heute als eines der schönsten Länder Osteuropas gilt. Die aktuelle wirtschaftliche Bilanz fällt allerdings widersprüchlich aus: Neben strukturellen Problemen gibt es auch viele Chancen.



Eine Frage des Sentiments

Smart Investor im Gespräch mit Manfred Hübner, Gründer und Geschäftsführer der sentix GmbH. Hübner erläutert, warum wir uns auf eine länger anhaltende "Mangelwirtschaft" einstellen sollten, nennt aber auch potenzielle Chancen für 2023.



Versager auf ganzer Linie!

Wenn irgendwo etwas schiefläuft, dann kann man sich sicher sein, dass die Parole vom "Marktversagen!" ertönt, ergänzt um den Hinweis, dass jetzt der Staat ranmüsse. Dr. Markus Krall räumt mit diesem Irrglauben in seiner launigen Kolumne gründlich auf. Die großen Versager im Raum sind nicht die Märkte, sondern Staat und Politik.



Das und noch vieles mehr im neuen Smart Investor 2/2023.

Text: Ralph Malisch, Smart Investor und Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion