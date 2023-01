Marktausblick aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Die globale Aktienmarktindex stieg in der letzten Woche in EUR um +2,8%. Der S&P 500 legte noch stärker zu. Er befestigte sich in EUR um +3,5%. Der Stoxx 600 stieg um +0,8% und der Nikkei um 1,4%. Der globale Emerging Market Index notierte im Wochenvergleich um +1,8% höher. In der aktuell laufenden US-Berichtssaison haben bereits einige Technologiekonzerne über ihre Ergebnisse berichtet. Eine sehr große negative Überraschung bei der Umsatz-, Margen- und Gewinnentwicklung lieferte Intel. Auch Texas Instruments berichtete eine schwächer als erwartete Geschäftsentwicklung. Der Halbleitersektor schnitt bei den 4Q-Ergebnissen bisher insgesamt schwach ab. Besser entwickelte sich das Segment Software. Im Industriesektor ...

