Aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Der ATX hat einen zweiten Anlauf auf das Fibonacci Retracement bei 3.351 Punkten gestartet und testet dies am Freitag an. Wie bereits mehrfach erwähnt wären bei einem Überschreiten dieses die Hälfte der Verluste seit Beginn des Ukraine Krieges wettgemacht. Die kurzfristigen technischen Indikatoren haben erneut Fahrt aufgenommen, MACD und Momentum steigen wieder, der RSI kratzt an seiner 70-Punkte-Marke und damit am überkauften Bereich. Das Parabolic System schwenkt wieder Richtung Aufwärtstrend, der vom (etwas längerfristig interpretierenden) DMI bestätigt wird. Die langfristige (wöchentliche) Betrachtungsweise der Candlesticks vermittelt nach wie vor ein sehr bullishes Bild. Die Trendstärke der Aufwärtsbewegung hat weiter zugenommen, von ...

