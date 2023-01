Québec Nickel Corp. (CSE: QNIFSE: 7lBOTCQB: QNICF) ("QNI" oder die "Gesellschaft") freut sich, bekannt zu geben, dass die Gesellschaft hochgradige NI-CU-PGE-Bohrkerne aus der Fortin Sill Zone auf der Vancouver Resource Investment Conference am 29. und 30. Januar 2023 präsentieren wird. Konferenzteilnehmer sind eingeladen, die Repräsentanten von QNI während der zweitägigen Veranstaltung am Stand 511 zu besuchen, um einige der beeindruckenden hochgradigen Ni-Cu-PGE-Kernbohrungen aus dem Jahr 2022 zu besichtigen und die Explorationspläne der Gesellschaft für 2023 zu besprechen.

Das Team von Québec Nickel hat zusammen mit seinen zahlreichen Auftragnehmern und Anbietern im Jahr 2022 eine beträchtliche Menge an Arbeit geleistet, die allesamt spannende Ergebnisse lieferten:

Höhepunkte in 2022

Abschluss einer 1.717 Linienkilometer langen, hubschraubergestützten VTEM -Untersuchung, die zahlreiche elektromagnetische Anomalien im gesamten Projektgebiet identifiziert hat

Abschluss des ersten Explorationsprogramms der Gesellschaft, bei dem mehr als 21.000 Meter auf dem gesamten Areal gebohrt wurden und das durch die hochgradigen Ni-Cu-PGE-Kerndurchschneidungen in der Fortin Sill Zone hervorgehoben wird, einschließlich: 18,50 Meter 0,44% Ni, 0,51% Cu, 193 ppm Co und 0,69 g/t Pt-Pd-Au in Loch QDG-22-09 9,00 Meter 0,70% Ni, 0,79% Cu, 271 ppm Co und 1,71 g/t Pt-Pd-Au in Loch QDG-22-10 11,80 Meter 1,44% Ni, 1,49% Cu, 461 ppm Co und 2,79 g/t Pt-Pd-Au in Loch QDG-22-29

Abschluss der allerersten Diamantbohrungen im Zielgebiet des Ducros Ultramafic Sill Complex, die das Vorkommen von vielversprechenden ultramafischen Intrusionen und sulfidhaltigem Nebengestein bestätigen

Entnahme von fast 100 Schlitzproben aus dem Aufschluss der Fortin Sill Zone, die die zuvor bekannte oberirdische Ni-Cu-PGE-Mineralisierung um mehrere Aufträge erweitert hat

Fertigstellung einer 2.054 Linienkilometer langen luftgestützten Gravitationsuntersuchung, welche zur Identifizierung zahlreicher Ni-Cu-PGE-Bohrziele führte

Durchführung von mehr als 3.000 Linienkilometern detaillierter, drohnengestützter magnetischer Untersuchungen, welche die Interpretation und das Verständnis der Geologie des Ducros-Projekts erheblich verbessern

Entnahme von über 800 biogeochemischen Proben im gesamten Ducros-Projektgebiet, die über mehrere Zielgebiete verfügen, die weitere Arbeiten rechtfertigen

Dünnschliff- und Mikro-XRF-Studien der Ni-Cu-PGE-mineralisierten Gesteine der Fortin Sill Zone, die klar zeigen, dass die Nickel-Kupfer- und PGE-Mineralisierung in Sulfiden und nicht in Silikatmineralien enthalten ist

Erlangung eines Re-Os Altersdatums der Sulfidmineralisierung in der Fortin Sill Zone

Verfeinerung und Aktualisierung des geologischen und Lagerungsmodells der Ni-Cu-PGE-mineralisierten Intrusion der Fortin Sill Zone

Im Anschluss an die bedeutenden Ergebnisse der letztjährigen Explorationsaktivitäten schloss die Gesellschaft Ende 2022 erfolgreich eine vermittelte Finanzierung ab, welche über 8,5 Mio. USD sammelte. Mit dem Erlös aus der Finanzierung werden die Explorationsarbeiten im Jahr 2023 finanziert. Zusätzlich zu der Unterstützung und der Beteiligung seiner bestehenden Aktionäre erhält die Gesellschaft bei dieser Finanzierung eine neue Teilnahme und Unterstützung von drei in Québec ansässigen institutionellen Einrichtungen, einschließlich SIDEX L.P., Société de Développement de la Baie-James ("SDBJ") und der Caisse de dépôt et placement du Québec ("CDPQ

Darüber hinaus berichtet die Gesellschaft über die offizielle Einführung seines Winterbohrprogramms 2023 auf dem Ducros-Areal, das am 20. Januarim nördlichen Teil des Ducros Ultramafic Sill Complex ("DUSC") mit dem Beginn des Bohrlochs QDG-23-001 begann. Es gibt eine zweite Bohrung auf dem Areal, die voraussichtlich in den kommenden Tagen auf den mehreren übereinstimmenden geophysikalischen Anomalien am südlichen Rand des großen Ducros-Gabbro-Zielgebiets aktiv sein wird (siehe Pressemitteilung vom 16. November für Details

QUALIFIZIERTE PERSON

Gary DeSchutter, M.Sc., P.Geo., Vice-President of Exploration bei Québec Nickel Corp. und eine qualifizierte Person ("QP") gemäß National Instrument 43-101 ("NI 43-101"), hat den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

ÜBER QUÉBEC NICKEL CORP.

Québec Nickel Corp. ist eine gut finanzierte Gesellschaft, die sich auf die Akquisition, Exploration und Entwicklung von hochgradigen, nachhaltigen Nickelprojekten in Québec, Kanada, konzentriert. Die Gesellschaft verfügt über eine 100%ige Beteiligung am Ducros-Areal, das aus 280 zusammenhängenden Bergbau-Claims mit einer Fläche von 15.147 Hektar im östlichen Teil des Abitibi-Grünsteingürtels in Québec, Kanada, besteht. Weitere Informationen über Québec Nickel Corp. finden Sie unter www.quebecnickel.com.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt. Weder die CSE noch ihr Marktregulator (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert ist) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Veröffentlichung.

VORSICHTS- UND ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung umfasst bestimmte Aussagen, die möglicherweise als "zukunftsgerichtete Aussagen" betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die Ereignisse oder Entwicklungen ansprechen, die die Gesellschaft erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Worte "erwartet", "plant", "geht davon aus", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke identifiziert werden, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "könnten" oder "sollten". Obwohl die Gesellschaft der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für die zukünftige Performance, und die tatsächlichen Ergebnisse können möglicherweise erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, umfassen Marktpreise, die weitere Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeinen wirtschaftlichen, marktbezogenen oder geschäftlichen Bedingungen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für die zukünftige Performance sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen möglicherweise erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Einschätzungen und Meinungen des Managements der Gesellschaft an dem Tag, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze erforderlich, übernimmt die Gesellschaft keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, wenn sich die Überzeugungen, Schätzungen, Meinungen oder anderen Faktoren des Managements verändern sollten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230127005181/de/

Contacts:

Im Namen des Vorstands

David Patterson

Chief Executive Officer und Director

1 (855) 764-2535 (QNICKEL)

info@quebecnickel.com