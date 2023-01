HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3884/ In dieser vernetzten Welt drohen wir, im Datendschungel und ewig anhaltenden Newsflow unterzugehen. In dieser Folge beschäftigen wir und mit den heißesten Vorhersagen für 2023. Wir werden die Themenbereiche-> Wirtschaft,-> Geopolitik,-> Kapitalmärkte,-> Technologie und-> Everything Elsenäher durchleuchten. Ein kleiner Spoiler vorneweg: Der Ausblick für Schwellenländer ist positiv und der Kryptowinter geht weiter.Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, höre einfach einmal rein. Die Audio-Business-Chart-Sammelseite: https://audio-cd.at/abcDie Audio Business Charts zum Ansehen: https://photaq.com/page/index/4083 Die Audio Business Charts als Spotify-Playlist: ...

