Ich habe einmal nachgerechnet und das Ergebnis stimmt: Keine Aktie in meinem Depot zahlt mir derzeit 1.000 Euro Dividende pro Jahr. Das wäre ein wirklich hoher Wert. Egal ob vierteljährliche Ausschüttungen oder aber ein jährliches Zahlungsintervall. Beides würde einen Turbo für mein passives Einkommen bedeuten. Warum das so ist, das dürfte vielen Investoren klar sein. Für 1.000 Euro Dividende bedarf es einer hohen Allokation im Depot. Selbst bei 5 % Dividendenrendite wäre ein Einsatz in Höhe von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...