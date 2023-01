HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3882/ Heidi Haberl-Glantschnig ist 30fache österreichische Meisterin im Rudern. Und obwohl Papa Raimund Haberl sogar 105facher österreichischer Meister und zweifacher Weltmeister im Rudern ist, war es für Heidi zwischen Leichtathletik (Sprint), Schwimmen und Rudern in der Jugend noch nicht so ganz klar. Die Profession wurde dann aber Rudern, auch wegen des überlegenen Clublebens, wir reden über den Vierer als Lieblingsvariante, Taktik, Training, LIA Wien und Alte Donau vs. Entlastungsgerinne. Als Mentalcoach arbeitet Heidi heute viel mit SportlerInnen. Mit Sprungkraft Consulting bzw. der WU Executive Academy ist sie gut aufgestellt, auch da plaudern wir über spannende Cases und mentale Facetten. ...

