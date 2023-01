In den derzeit unsicheren Zeiten achten viele Investoren wieder vermehrt auf die Dividende. Schließlich wird diese in der Regel unabhängig vom Kursverlauf gezahlt. Einige Unternehmen gehen sogar so weit, dass sie ihre Dividende jeden Monat ausschütten. Bei den folgenden drei US-Aktien ist genau das der Fall - sie ermöglichen uns Anlegern also eine simple Möglichkeit, einen schönen monatlichen Cashflow aufzubauen. EPR Properties EPR Properties (WKN: A1J78V) ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), ...

Den vollständigen Artikel lesen ...