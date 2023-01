Die besten Trades geht man kurz vor dem Ausbruch ein. https://bit.ly/3DmYTUD Egal ob long oder short! Jetzt die Abstauber-Liste von Chart-Profi Stefan Klotter kostenlos herunterladen! Der Wind dreht sich in Europa. Europäische Aktien und vor allem Value-Werte steigen weiter in der Gunst von Anlegern, erklärt Robert Halver, Kapitalmarktstratege der Baader Bank, im Interview. Von einer Rezession ist inzwischen kaum noch die Rede. Im Gegenteil: Die Konjunkur entwickele sich ordentlich, meint Halver. Da erscheint es logisch, dass Europa auch Aktienmarkt wieder in die Mode komme. "Die Bewertungen sind günstig", so Halver, und europäische Aktien könnte vor allem im ersten Halbjahr eine gute Wahl sein. Warum er außerdem die Emerging Markets als eine gute Beimischung für das Depot empfiehlt und wie er die Wiedereröffnung Chinas beurteilt, sehen Sie im Interview.