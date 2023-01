Die Anleger zeigen sich weiterhin mutig und kaufen Aktien. Diese Wandlung zu mehr Optimismus an der Börse lässt sich mit der Trendwende und der Performance der Tesla-Aktien zusammenbringen. Der sogenannte Tesla-Moment hat die Marktteilnehmer in seinen Bann gezogen und eine beispiellose Rallye am Aktienmarkt entfacht, ohne dass die fundamentalen Daten diese Entwicklung bestätigen. Anleger spielen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...