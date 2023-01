Nicht in der Überschrift, aber dauerhaft im Gespräch: ChatGPT spielt auch in der neuen KI-Kolumne von Saim Alkan eine Hauptrolle. Er hat allerdings einen differenzierteren Blick auf das Thema. Ich geb's zu: Ich habe mit voller Absicht vermieden, ChatGPT in der Überschrift zu erwähnen. Kaum ein Thema hatte in den letzten Wochen in der Techszene mehr Konjunktur. Wann hat es das letzte Mal eine Technologie bis in die Tagesthemen geschafft? Und ja: Das ist berechtigt. Einerseits. Und gleichzeitig verfrüht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...