KOBLENZ (dpa-AFX) - 'Rhein-Zeitung' zu Scholz-Besuch in Südamerika

Überall neue und alte Interessen, neue und alte Partner, die beachtet und gepflegt werden wollen. Scholz hat zu Hause - abseits der Lieferung deutscher Kampfpanzer an die Ukraine - genügend andere drängende Themen. Doch die Welt wartet nicht, weil der Wettlauf um Einflusszonen und Rohstoffe längst in vollem Gange ist. Scholz will im Namen seines Landes nicht zu spät kommen. Auch deshalb ist er nach Südamerika gereist. Für Fortschritt im eigenen Land./ra/DP/zb