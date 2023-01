BRASÍLIA (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) setzt seine Südamerika-Reise am Montag in Brasilien fort und trifft den neuen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva. Begleitet wird Scholz in der Hauptstadt Brasília von einer Wirtschaftsdelegation, der etwa ein Dutzend Manager und Verbandsvertreter angehören.

Scholz will bei seinem Besuch neuen Schwung in das auf Eis liegende Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur bringen, zu dem neben Brasilien auch Argentinien, Uruguay und Paraguay gehören. Außerdem dürfte es um den Kampf gegen die Erderwärmung und den Schutz des dafür so wichtigen Regenwaldes gehen.

Zur Vereidigung Lulas am 1. Januar war Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Brasilien gereist. Lulas rechter Vorgänger Jair Bolsonaro, der auch als "Donald Trump der Tropen" bezeichnet wird, hatte sein Land international weitgehend isoliert.

Linkspolitiker Lula war in seinen ersten beiden Amtszeiten (Anfang 2003 - Ende 2010) nicht als Grüner bekannt, hat nun aber versprochen, den Umwelt- und Klimaschutz in den Vordergrund zu rücken. So soll es bei einem gemeinsamen Treffen mit Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) in Brasília auch um eingefrorene deutsche Gelder für den Amazonas-Fonds gehen. Steinmeier hatte bei seinem Besuch 35 Millionen Euro dafür in Aussicht gestellt./mfa/mfi/DP/stw