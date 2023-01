Der amerikanische Industriekonzern Hubbell Inc. (ISIN: US4435106079, NYSE: HUBB) wird eine Quartalsdividende von 1,12 US-Dollar an seine Investoren ausschütten, wie am Freitag berichtet wurde. Die nächste Auszahlung erfolgt am 15. März 2023 (Record day: 28. Februar 2023). Damit werden auf das Jahr hochgerechnet 4,48 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 231,03 US-Dollar (Stand: 27. Januar 2023) einer aktuellen ...

