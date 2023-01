EQS-News: Stabilus SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

CORPORATE NEWS

Stabilus SE setzt Erfolgskurs mit starkem Start in das Geschäftsjahr 2023 fort

Umsatz steigt in Q1 GJ2023 um 19,3% auf 290,7 Mio. €: Automotive Powerise ist erneut Wachstumstreiber, Industriegeschäft entwickelt sich ebenfalls gut

Bereinigtes EBIT[1] in Q1 bei 32,6 Mio. €, nach 29,3 Mio. € in Q1 GJ2022

Q1-Ergebnis bei 15,5 Mio. € (Q1 GJ2022: 18,0 Mio. €) und freier Cashflow vor Akquisitionen (bereinigter FCF[1]) bei 32,7 Mio. € (Q1 GJ2022: 7,4 Mio. €)

Koblenz, 30. Januar 2023 - Die Stabilus SE (WKN: STAB1L, ISIN: DE000STAB1L8), einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Branchen, konnte in ihrem am 31. Dezember 2022 abgeschlossenen ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023 von einer starken Entwicklung in den Geschäftsbereichen Automotive Powerise sowie Industrie profitieren und einen deutlichen Umsatzanstieg verzeichnen.

Der Konzernumsatz stieg im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023 auf 290,7 Mio. € von 243,7 Mio. € im Vorjahreszeitraum, was einem Umsatzwachstum von 19,3% im Jahresvergleich entspricht.

Dr. Michael Büchsner, CEO von Stabilus, sagte: "Das Umsatzwachstum des ersten Quartals liegt - sowohl absolut als auch organisch - auf einem Niveau mit dem des abgelaufenen, sehr erfolgreichen Geschäftsjahres 2022. Unsere Geschäftsentwicklung trotzt damit weiterhin den Herausforderungen der weltweit makroökonomisch schwierigen Zeiten. Auch wenn die anhaltende geopolitische und damit einhergehende wirtschaftliche Unsicherheit weiter besteht, bleiben wir unserer Zielsetzung profitablen Wachstums treu und unsere Ergebnisse zeigen, dass wir in der Lage sind, diese zu erfüllen."

Alle Regionen tragen zum Wachstum in Q1 GJ2023 bei, Americas ragt heraus

In der Region EMEA stieg der Umsatz im Q1 GJ2023 um 3,5% auf 109,2 Mio. € (Q1 GJ2022: 105,5 Mio. €). Der wesentliche Umsatztreiber mit einem organischen Wachstum von 21,7% war hierbei der Geschäftsbereich Automotive Powerise, der sich überproportional zum Anstieg der Fahrzeugproduktion in der Region entwickelte. Die größte Umsatzsteigerung unter allen Regionen erzielte Stabilus im Q1 GJ2023 mit 41,5% auf 109,2 Mio. € (Q1 GJ2022: 77,2 Mio. €) in der Region Americas , wobei Wechselkursumrechnung hierbei einen unterstützenden Effekt hatte (organisches Wachstum +23,2% gegenüber dem Vorjahr). Das Wachstum ist insbesondere auf eine starke Entwicklung des Industriegeschäfts in allen Segmenten sowie eine auf dem Kontinent generell steigende Fahrzeugproduktion zurückzuführen. In Asien-Pazifik ( APAC ) verzeichnete das Unternehmen einen Umsatzanstieg gegenüber dem Vorjahresquartal von 18,3% auf 72,3 Mio. € (Q1 GJ2022: 61,1 Mio. €), der vor allem auf eine erneut starke Entwicklung des Geschäftsbereichs Automotive zurückzuführen ist (organisches Wachstum in Automotive Powerise +42,2% und Automotive Gas Spring +2,7% im Jahresvergleich).

Automotive Powerise und Industrial treiben Umsatzentwicklung

Nach Geschäftsbereichen bleibt Automotive Powerise mit einer organischen Umsatzsteigerung von 31,9% auf 107,8 Mio. € (Q1 GJ2022: 76,7 Mio. €) das am stärksten wachsende Segment, trotz einer weltweit nur leicht gestiegenen Fahrzeugproduktion. Dies ist vor allem einer ungebrochen hohen Endkundennachfrage nach elektrisch bewegten Heckklappen zu verdanken. Der Umsatz im Bereich Automotive Gas Spring betrug 82,1 Mio. € (Q1 GJ2022: 76,5 Mio. €), was einem Zugewinn von 2,7% entspricht. Auch der Bereich Industrial legte mit einem Umsatzwachstum von 8,1% in Q1 GJ2023 auf 100,8 Mio. € (Vorjahr: 90,5 Mio. €) erneut zu. Besonders gut entwickelte sich dabei das Marktsegment Energy, Construction, Industrial Machinery & Automation (ECIMA), dessen Anteil am Industrial-Umsatz von 17% auf 23% wuchs. Dies ging vor allem zu Lasten des Segments Health, Recreation & Furniture (HRF), während das Segment Distributors, Independent Aftermarket und E-Commerce (DIAMEC) nur geringfügig rückläufig war und der Umsatzanteil des Segments Mobility unverändert blieb.

Insgesamt entfielen im Q1 GJ2023 35% (Q1 GJ2022: 37%) des Konzernumsatzes auf den Geschäftsbereich Industrial und 65% (Q1 GJ2022: 63%) auf die beiden Automotive-Geschäftsbereiche Automotive Powerise und Automotive Gas Spring.

Bereinigte EBIT-Marge von 11,2% im ersten Quartal 2023

Das bereinigte betriebliche Ergebnis (bereinigtes EBIT[1]) stieg im Q1 GJ2023 um 11,3% auf 32,6 Mio. € (Q1 GJ2022: 29,3 Mio. €). Dies entspricht einer bereinigten EBIT-Marge von 11,2% gegenüber 12,0% im Vergleichszeitraum Q1 GJ2022.

Im Q1 GJ2023 lag der Gewinn bei 15,5 Mio. € (Q1 GJ2022: 18,0 Mio. €) und der freie Cashflow vor Akquisitionen (bereinigter FCF[1]) bei 32,7 Mio. € (Q1 GJ2022: 7,4 Mio. €).

Prognose für Geschäftsjahr 2023 bestätigt

Stabilus bestätigt seine Prognose für das Gesamtgeschäftsjahr 2023 und erwartet unverändert einen Umsatz von 1,1 Mrd. € bis 1,2 Mrd. € bei einer bereinigten EBIT[1]-Marge zwischen 13% und 14%.

Die Quartalsmitteilung für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2023 steht auf der Unternehmenswebseite unter Investoren / Finanzberichte & Präsentationen zum Download zur Verfügung.

[1] Siehe Definition/Berechnung der Kennzahlen bereinigtes EBIT und freier Cashflow vor Akquisitionen (bereinigter FCF) in Quartalsmitteilung Q1 GJ2023, Seite 12 und 14, auf unserer Unternehmenswebseite unter Investoren / Finanzberichte & Präsentationen.

Über Stabilus

Stabilus ist einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Branchen wie Mobilität, Gesundheit, Freizeit, Möbel, Energie, Bau, Industriemaschinen und Automatisierung. Auf der Grundlage von mehr als acht Jahrzehnten Erfahrung bietet Stabilus zuverlässige und innovative Lösungen, die das Öffnen, Schließen, Heben, Senken und Verstellen ermöglichen, verbessern oder automatisieren. Die von Stabilus entwickelten Technologien zur Dämpfung sowie Schwingungsisolierung können individuell an den Bedürfnissen der Kunden ausgerichtet werden und bieten Schutz vor Stößen, Vibrationen und Lärm. Die Gruppe mit Stammwerk in Koblenz verfügt über ein globales Produktionsnetzwerk in elf Ländern mit weltweit mehr als sechstausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 1,1 Mrd. €. Darüber hinaus ist Stabilus in mehr als fünfzig Ländern in Europa, Nord- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum durch Regionalbüros und Vertriebspartner vertreten. Die Stabilus SE notiert an der Deutschen Börse im Prime Standard und ist im MDAX-Index vertreten.

Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Stabilus Gruppe und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen.

