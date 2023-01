Orascom Development Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Orascom Development Holding AG: gibt operativen Zwischenbericht für das GJ 2022 bekannt



30.01.2023 / 07:00 CET/CEST

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Pressmitteilung Orascom Development Holding (ODH) gibt operativen Zwischenbericht für das GJ 2022 bekannt Altdorf, 30. Januar 2023 - Orascom Development Holding (ODH) gibt vorläufige Immobilien- und Hotel-Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2022 bekannt. Die vollständigen Jahresergebnisse werden am 30. März 2023 publiziert. GJ 2022 Entwicklung Immobilien: Die Neuverkäufe im 4. Quartal 2022 erreichten CHF 243.4 Millionen, ein Anstieg um 10.8% gegenüber CHF 219.6 Millionen im 4. Quartal 2021. Damit beläuft sich der Netto-Immobilienverkaufswert für das Geschäftsjahr 2022 auf CHF 714.2 Millionen, 7.5% mehr als im Vorjahr. Omar El Hamamsy, Group CEO von Orascom Development, kommentierte: "Trotz verschiedener makroökonomischer Herausforderungen in unserer Region, darunter die Abwertung der ägyptischen Währung, hat sich unser Geschäft weiter entwickelt. Wir hatten ein robustes Quartal mit starker Nachfrage, insbesondere in O West in Ägypten, Hawana Salalah in Oman und Luštica Bay in Montenegro. Wir haben unsere durchschnittlichen Verkaufspreise pro Quadratmeter in allen Destinationen erhöht. Und diese gute Leistung im Jahr 2022 ist ein Beweis für das Engagement unseres Teams, für hochwertige und bedarfsgerechte Produkte sowie eine enge Kundenbeziehung." GJ 2022 vs. GJ 2021 Immobilien-Kennzahlen*: Nettowert der verkauften Einheiten CHF Mio. Anzahl der verkauften Einheiten Durchschnittlicher Verkaufspreis CHF/m2 Land Destination GJ 2022 GJ 2021 ? in % GJ 2022 GJ 2021 ? in % GJ 2022 GJ 2021 ? in % Ägypten El Gouna 223.9 235.7 (5.0%) 389 381 2.1% 3,641 3,565 2.1% Makadi Heights & Byoum* 48.0 69.2 (30.6%) 224 344 (34.9%) 1,796 1,767 1.6% O West 289.6 231.2 25.3% 831 730 13.8% 1,934 1,786 8.3% Oman Jebel Sifah 16.4 27.5 (40.4%) 54 87 (37.9%) 2,729 2,331 17.1% Hawana Salalah 36.9 10.4 254.8% 149 63 136.5% 2,428 2,093 16.0% Montenegro Luštica Bay 90.1 58.4 54.3% 88 113 (22.1%) 5,685 5,091 11.7% Grossbritannien Eco Bos 9.3 31.9 (70.8%) 26 130 (80.0%) 3,629 3,098 17.1% Schweiz Andermatt 151.3 122.0 24.0% 70 92 (23.9%) 17,960 15,368 16.9% ODH ohne Andermatt** 714.2 664.3 7.5% 1,761 1,848 (4.7%)

ODH mit Andermatt** 865.5 786.3 10.1% 1,831 1,940 (5.6%) * Der Nettoverkaufswert für das GJ 2021 beinhaltet zwei verkaufte Einheiten in Fayoum für CHF 0.3 Millionen. ** Die Zahlen von Andermatt sind nicht in den ODH-Umsatzzahlen enthalten, da ODH 49% der Aktien von Andermatt besitzt und diese somit nicht konsolidiert sind. GJ 2022 Entwicklung Hotels: Omar El Hamamsy, Group CEO von Orascom Development, ergänzte: "Das bewährte Geschäftsmodell der Hotels von Orascom Development lieferte erneut erfreuliche Quartalsergebnisse, trotz eines schwierigen regionalen Wirtschaftsumfelds. Unsere Hotels verzeichneten im Jahr 2022 ein solides Wachstum, das in erster Linie auf starke durchschnittliche Zimmerpreise und eine anhaltende Nachfrage nach Freizeitdienstleistungen zurückzuführen ist. Mit Raum für nochmals steigende Belegungsrate rechnen wir mit anhaltendem Wachstum in der Zukunft." In Ägypten haben unsere Hotels in El Gouna und Taba Heights vom Aufschwung im ägyptischen Tourismussegment profitiert und eine Auslastung von 70% bzw. 29% im Geschäftsjahr 2022 erreicht gegenüber von 45% bzw. 11% im Vorjahr. Unsere Hotels in Hawana Salalah, Oman, erlebten seit Anfang 2022 eine positive Veränderung. Die Gesamtauslastung im Geschäftsjahr 2022 erreichte 41%, verglichen mit 13% im Vorjahr. In den Vereinigten Arabischen Emiraten ist The Cove weiterhin eines der leistungsstärksten Hotels der Gruppe mit einer Belegungsrate von 65% im Geschäftsjahr 2022 gegenüber 55% im Vorjahr. In Luštica Bay, Montenegro, zog das The Chedi Hotel weiterhin grosse Aufmerksamkeit und Interesse von lokalen und internationalen Märkten auf sich und verzeichnete eine Auslastung von 46% im Geschäftsjahr 2022. In Andermatt, Schweiz, erzielte das The Chedi Andermatt im Geschäftsjahr 2022 eine Auslastung von 68%, während das Radisson Blu Hotel Reussen eine Auslastung von 48% erreichte. Insgesamt lag die Auslastung der Hotels in Andermatt bei 55% (Geschäftsjahr 2021: 53%). GJ 2022 vs. GJ 2021 Hotel-Kennzahlen: Belegungsrate

in (%) Durchschnittlicher Zimmerpreis (CHF) Umsatz pro Zimmer (CHF) Bruttogewinn pro Zimmer (CHF) Destination GJ 2022 GJ 2021 GJ

2022 GJ

2021 GJ

2022 GJ

2021 GJ

2022 GJ

2021 El Gouna 70% 45% 82 85 82 53 41 24 Taba Heights 29% 11% 50 31 19 5 3 (3) Hawana Salalah 41% 13% 110 89 68 18 12 (12) Jebal Sifah 38% 40% 126 110 112 81 (9) (6) UAE 65% 55% 124 132 147 119 43 32 Montenegro 46% 45% 186 179 166 140 14 8 Andermatt 55% 53% 518 515 475 475 108 124 * Die Zahlen von Andermatt sind nicht in den ODH-Umsatzzahlen enthalten, da ODH 49% der Aktien von Andermatt besitzt und diese somit nicht konsolidiert sind. * Die Belegungsraten spiegeln nur die Belegung durch Hotelgäste wider, ohne Berücksichtigung der Übernachtungen, die mit Residenzbesitzern generiert wurden. Über Orascom Development Holding (ODH): ODH ist ein führender Entwickler von voll integrierten Destinationen, die Hotels, Privatvillen, Apartments, Freizeiteinrichtungen wie Golfplätze, Yachthäfen und unterstützende Infrastruktur umfassen. ODHs vielfältiges Portfolio an Destinationen ist auf 6 Länder verteilt (Ägypten, VAE, Oman, Schweiz, Montenegro und das Vereinigte Königreich), wobei der Schwerpunkt auf touristischen Destinationen liegt. ODH betreibt derzeit 10 Destinationen: fünf in Ägypten (El Gouna, O West, Taba Heights, Makadi Heights und Byoum), The Cove in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Jebel Sifah und Hawana Salalah in Oman, Luštica Bay in Montenegro und Andermatt in der Schweiz. Die Aktien der ODH sind an der SIX Swiss Exchange notiert. Kontakt für Investoren:

Ashraf Nessim

Chief Financial Officer

Mobile: +20 122 213 1612

Tel: +41 418 74 17 11

Email: ir@orascomdh.com



Ahmed Abou El Ella

Investor Relations Director

Mobile: +20 122 129 5555

Email: ahmed.abouelella@orascomdh.com



Kontakt für Medien:

Philippe Blangey

Partner

Dynamics Group AG

Tel: +41 432 68 32 35

Email: prb@dynamicsgroup.ch



