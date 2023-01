DJ MÄRKTE ASIEN/Gedrückte Stimmung vor Zinsentscheiden - Schanghai freundlich

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Während die chinesischen Kernlandbörsen etwas fester tendieren, präsentieren sich einige Plätze deutlicher im Minus, andere zeigen sich wenig bewegt. Händler sprechen von der Woche der Notenbanken, denn sowohl die US-Notenbank als auch die Europäische Zentralbank und die Bank of England werden die Leitzinsen erhöhen. Kauflaune kommt im Vorfeld solch wichtiger Entscheidungen nicht auf. Der Schanghai-Composite gewinnt mit Nachholbedarf 0,7 Prozent, nachdem dort in der gesamten Vorwoche wegen der Neujahresfeierlichkeiten nicht gehandelt wurde.

Die Regierung in Peking hatte zuletzt keine Zweifel aufkommen lassen, dass sie die Konjunktur mit Ausgabeprogrammen zu stützen gedenkt. Doch schon das Ende der scharfen Corona-Abriegelungen dürfte der Wirtschaft einen ordentlichen Schub verleihen. Medienberichte über hohe Verbraucherausgaben über die Feiertage tun ihr Übriges. "Ausländische Gelder sind zum wichtigsten zusätzlichen Kapital, das in den Aktienmarkt des Festlands fließt, geworden, und wir glauben, dass sich dieser Trend in der ersten Hälfte des Jahres 2023 fortsetzen wird", sagt Analyst Yan Kaiwen von China Fortune Securities.

Gewinnmitnahmen in Hongkong

In Hongkong, wo die Börse seit Donnerstag wieder geöffnet ist und seitdem deutlich zulegte, fällt der HSI dagegen um 1,8 Prozent. Hier nehmen Anleger Gewinne mit bzw. schichten zum Teil ins Festland um. Der Nikkei-225 stagniert in Tokio bei 27.370 Punkten - Gewinne bei Elektronik- und Chemiewerten werden durch Verluste im Finanzsektor aufgewogen. Der südkoreanische Kospi gibt nach einer Gewinnserie um 1,4 Prozent nach, auch hier zählen Finanztitel zu den schwächeren. Die Zinserhöhungen in Europa und den USA in dieser Woche seien bereits eingepreist und stützten nicht mehr, heißt es.

Der australische S&P/ASX-200 hat 0,2 Prozent tiefer geschlossen. Auch hier drückten die schwer gewichteten Aktien aus dem Finanzsektor. Die Aktien von Versicherern fielen, nachdem Teile des benachbarten Neuseelands von Rekordregenfällen überschwemmt wurden.

An der indischen Börse in Mumbai beherrscht die Adani Group weiter die Schlagzeilen. Ein Bericht des US-Leerverkäufers Hindenburg Research hatte in der Vorwoche für Aufregung und Kursabstürze gesorgt. Hindenburg erhebt schwere Vorwürfe gegen das Konglomerat. Nun zeigen sich die Kurse der einzelnen Adani-Unternehmen uneinheitlich, zum Teil mit heftigen Ausschlägen in beide Richtungen. Die Gruppe hat inzwischen mit einem 413-seitigen Bericht die Vorwürfe zurückgewiesen. Adani Enterprises und Adani Ports & Special Economic Zone ziehen um 6,8 bzw. 4,8 Prozent an.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.481,70 -0,2% +6,3% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 27.360,12 -0,1% +4,9% 07:00 Kospi (Seoul) 2.449,54 -1,4% +11,1% 07:00 Schanghai-Comp. 3.276,08 +0,3% +6,1% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 22.231,64 -2,0% +14,5% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.381,36 -0,4% +4,4% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.497,71 +0,0% +0,1% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:39 % YTD EUR/USD 1,0866 -0,0% 1,0866 1,0877 +1,5% EUR/JPY 140,92 -0,1% 141,08 141,48 +0,4% EUR/GBP 0,8767 -0,0% 0,8769 0,8786 -0,9% GBP/USD 1,2394 +0,0% 1,2392 1,2380 +2,5% USD/JPY 129,70 -0,1% 129,84 130,08 -1,1% USD/KRW 1.230,04 0% 1.230,04 1.234,76 -2,5% USD/CNY 6,7845 0% 6,7845 6,7845 -1,7% USD/CNH 6,7515 +0,0% 6,7514 6,7639 -2,6% USD/HKD 7,8322 +0,0% 7,8290 7,8301 +0,3% AUD/USD 0,7087 -0,2% 0,7101 0,7104 +4,0% NZD/USD 0,6491 +0,1% 0,6484 0,6488 +2,2% Bitcoin BTC/USD 23.714,43 -0,2% 23.760,09 23.012,86 +42,9% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,29 79,68 -0,5% -0,39 -1,4% Brent/ICE 86,13 86,66 -0,6% -0,53 +0,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.931,13 1.928,12 +0,2% +3,01 +5,9% Silber (Spot) 23,70 23,60 +0,4% +0,09 -1,1% Platin (Spot) 1.021,30 1.014,50 +0,7% +6,80 -4,4% Kupfer-Future 4,21 4,22 -0,4% -0,02 +10,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

