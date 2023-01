FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat zu Beginn einer ereignisreichen Woche unter der Marke von 1,09 US-Dollar notiert. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0860 Dollar und damit in etwa so viel wie vor dem Wochenende. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0865 Dollar festgesetzt.

Die neue Woche hält für Analysten und Anleger zahlreiche wichtige Ereignisse bereit. In der Geldpolitik entscheiden große Notenbanken über ihren Kurs, darunter die US-Notenbank Fed, die EZB und die Bank of England. An Konjunkturdaten stehen ebenfalls zahlreiche Höhepunkte an. Den Auftakt macht am Montag das Statistische Bundesamt, das im Laufe des Vormittags erste Wachstumszahlen zum Schlussquartal 2022 liefern will./bgf/stk