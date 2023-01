Der Markt ist gigantisch und bietet für Nutzfahrzeugbauer weltweit eine Jahrhundertchance. Aufgrund der Vorgaben der Politik, die Treibhausgasemissionen im Transportsektor in den nächsten Jahren drastisch zu reduzieren, erlebt die Branche gerade eine Sonderkonjunktur, die sich noch weit in das nächste Jahrzehnt hineinbewegen dürfte. Per Ende 2021 wurden in Deutschland noch rund 93% aller leichten und schweren Nutzfahrzeuge mit Diesel betrieben, der Anteil derer mit alternativen Kraftstoffen betrug geringe 2%. Im Zuge der Verschärfung der Klimaziele soll dieses Missverhältnis in den nächsten Jahren schnellstens gedreht werden. Die Vision von First Hydrogen besteht darin, der führende Konstrukteur und Hersteller von emissionsfreien, wasserstoffbetriebenen Nutzfahrzeugen mit großer Reichweite in Großbritannien, der EU und Nordamerika zu werden. Durch die Zusammenarbeit mit einem weiteren Schwergewicht der Branche kommt das noch junge Unternehmen nun dem Massenmarkt immer näher.

Den vollständigen Artikel lesen ...