Hamburg (ots) -Quantum hat seine Assets under Management im Jahr 2022 weiter ausgebaut. Das verwaltete Immobilienvermögen stieg von 10 auf 11,3 Milliarden Euro. Besonders Wohnen und Healthcare legten zu.Die Quantum Immobilien KVG hat ihr verwaltetes Immobilienvermögen im vergangenen Jahr erneut ausgebaut. Im Dezember 2022 lagen die Assets under Management bei 11,3 Milliarden Euro - ein Plus von 1,3 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahresmonat. Den Schwerpunkt bilden weiterhin Wohn- und Büroimmobilien, ergänzt um die Assetklassen Einzelhandel, Healthcare, Light Industrial sowie Parken.Am stärksten gewachsen sind im vergangenen Jahr die Assetklassen Wohnen (+ 460 Mio. Euro) und Healthcare (+ 500 Mio. Euro). Die drei größten Transaktionen bildeten die Ankäufe der urbanen Quartiere "Jazz" in der Hamburger Hafen-City (https://www.quantum.ag/presseartikel/200-bezahlbare-mietwohnungen-in-der-hafencity-quantum-erwirbt-sozial-nachhaltiges-quartier-jazz) und "Königsteiner Höfe" im Taunus sowie der Erwerb eines P (https://www.quantum.ag/presseartikel/200-bezahlbare-mietwohnungen-in-der-hafencity-quantum-erwirbt-sozial-nachhaltiges-quartier-jazz)arkhausportfolios in den Niederlanden (https://www.quantum.ag/presseartikel/expansion-in-den-niederlanden-quantum-erwirbt-parkhaus-portfolio-fuer-neuen-fonds).Der Bereich Healthcare verdankt sein deutliches Wachstum der Übernahme des Münchener Investmentmanagers SHI Management (https://www.quantum.ag/presseartikel/staerkung-des-healthcare-bereichs-quantum-uebernimmt-investmentmanager-shi) durch Quantum im September. Unter der zukünftigen Marke Quantum SHI werden aktuell drei Fonds für Gesundheits- und Pflegeimmobilien verwaltet."Trotz des turbulenten Marktumfelds konnten wir unseren Wachstumskurs weiter konsequent fortsetzen. 2023 wird mit Sicherheit ein herausforderndes Marktumfeld bleiben", sagt Philipp Schmitz-Morkramer, Co-Gründer und Vorstandsmitglied von Quantum.Über QuantumDie unabhängige Quantum Immobilien AG steht seit der Gründung im Jahr 1999 für zukunftsweisende Projektentwicklung, attraktive institutionelle Anlageprodukte und ganzheitliches Management von Immobilieninvestments. Im Fokus der Aktivitäten stehen deutsche Metropolregionen.Im Geschäftsbereich Projektentwicklung werden sowohl eigene Projekte als auch Joint Ventures im Rahmen unternehmerischer Beteiligungen realisiert - so entstanden bisher 80 Immobilien mit einer Fläche von über 1.800.000 m². Das Transaktionsvolumen beträgt rund 5,0 Mrd. EUR.Im Fondsgeschäft bietet Quantum über die eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft maßgeschneiderte Lösungen für institutionelle Investoren an, etwa Immobilien-Spezialfonds oder alternative Investmentprodukte. Die Assets under Management belaufen sich auf ca. 11,3 Mrd. EUR.