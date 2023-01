DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

Japan und die Niederlande haben sich mit den USA darauf geeinigt, die Ausfuhr von Produktionsanlagen für hochmoderne Chips nach China zu beschränken. Die Einigung wurde am Freitag bei einem Treffen in Washington zwischen hochrangigen Vertretern der nationalen Sicherheit der drei Länder erzielt, wie informierte Personen sagten. Damit schließen sich Japan und die Niederlande den Bestrebungen der US-Regierung an, Chinas militärische Entwicklung durch die Einschränkung seines Zugangs zu modernsten Technologien zu bremsen. Die US-Regierung hatte im Oktober weitreichende Exportbeschränkungen für hochmoderne Chips und Halbleiterausrüstung aus US-Herstellung verhängt. Die Vereinbarung wurde bislang allerdings von keinem der drei Länder offiziell bekannt gegeben. Eine weitere Person, die mit der Situation vertraut ist, sagte, dass Japan und die Niederlande Bedenken wegen möglicher Vergeltungsmaßnahmen Chinas hätten. In den Niederlanden werde der Chipkonzern ASML von Exportkontrollen betroffen sein, in Japan der Technologiekonzern Nikon, hieß es.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 LU/Stabilus SA, Ergebnis 1Q

07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 3Q

07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 4Q

12:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, ausführliches Ergebnis 4Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Heidelbergcement (Materials) AG, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

- ES 09:00 HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Januar HVPI PROGNOSE: +4,9% gg Vj zuvor: +5,5% gg Vj - DE 10:00 BIP (1. Veröffentlichung) 4Q kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: 0,0% gg Vq 3. Quartal: +0,4% gg Vq kalenderbereinigt PROGNOSE: +1,3% gg Vj 3. Quartal: +1,3% gg Vj - EU 11:00 Index Wirtschaftsstimmung Januar Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 96,8 zuvor: 95,8 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -0,7 zuvor: -1,5 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -20,9 Vorabschätzung: -20,9 zuvor: -22,2

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Stand +/- DAX-Future 15.158,00 -0,3% E-Mini-Future S&P-500 4.069,25 -0,4% E-Mini-Future Nsdq-100 12.164,50 -0,5% Nikkei-225 27.433,40 +0,2% Schanghai-Composite 3.270,54 +0,2% Hang-Seng-Index 22.165,93 -2,3% +/- Ticks Bund -Future 137,76 +19 Freitag: INDEX Schluss +/- DAX 15.150,03 +0,1% DAX-Future 15.205,00 -0,1% XDAX 15.155,27 -0,1% MDAX 29.075,86 +1,0% TecDAX 3.203,45 -0,0% EuroStoxx50 4.178,01 +0,1% Stoxx50 3.862,20 +0,1% Dow-Jones 33.978,08 +0,1% S&P-500-Index 4.070,56 +0,2% Nasdaq-Comp. 11.621,71 +0,9% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 137,57 -27

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nach einem fulminanten Start in das Jahr sind die europäischen Aktienmärkte jüngst in eine Konsolidierung übergegangen. Diese Seitwärtsbewegung dürfte auch zum Start in die neue Woche anhalten. Insbesondere mit Blick in den Kalender dürften sich die Anleger jüngst etwas vorsichtiger positioniert haben. Nicht nur dass die Berichtssaison über das vierte Quartal und das Jahr 2022 läuft, im Wochenverlauf stehen die Zinsentscheidungen der Fed, der EZB sowie der Bank of England auf der Agenda. Weil die zu erwartenden Zinsschritte eher ausgemachte Sache zu sein scheinen, geht es vor allem darum, wie falkenhaft oder taubenhaft sich die Notenbanker präsentieren werden.

Rückblick: Gut behauptet - Anleger hielten sich zurück vor den geldpolitischen Entscheidungen von EZB sowie US-Notenbank am Donnerstag bzw. am Mittwoch. Zwar wird fast einhellig mit Zinserhöhungen um 50 bzw. 25 Basispunkte gerechnet, Unsicherheit gibt es aber bezüglich der Ausblicke der Notenbanken. Sainsbury stiegen um 5,5 Prozent, nachdem Bestway einen Anteil an dem Einzelhändler erworben hatte. Zudem hatte Bestway angedeutet, die Beteiligung auszubauen. H&M sanken um 4,1 Prozent nach schwachen Geschäftszahlen. LVMH schlossen 0,1 Prozent niedriger nach einem schwachen Schlussquartal 2022. Remy Cointreau verloren 3,7 Prozent. Der Spirituosenhersteller setzte in seinem dritten Geschäftsquartal weniger um, weil sich die Konsumtrends in den USA nach dem pandemiebedingten Wachstum normalisiert haben. Beim schwedischen Stahlkonzern SSAB (+10,1%) kam besonders die Cashflow-Entwicklung sehr gut an.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Airbus gaben um 3,4 Prozent nach. Zum einen hatten LBBW und Jefferies die Aktie abgestuft. Dazu kam die Sorge über hohe Kostensteigerungen, denn der Konzern will 2023 mehr als 13.000 neue Mitarbeiter einstellen. Sartorius verloren nach dem für viele Marktteilnehmer überraschend kräftigen Kursanstieg vom Vortag in Reaktion auf Geschäftszahlen 3,5 Prozent. PNE gewannen 2,4 Prozent. Im Handel wurde auf einen Bericht in der Wirtschaftswoche verwiesen, laut dem der Windparkprojektentwickler voraussichtlich für über 1,5 Milliarden Euro verkauft werden soll. Ausreißer nach oben waren Heidelberger Druck (+13,4% auf 1,88 Euro). Außer einem von Warburg von 2,00 auf 2,20 Euro erhöhten Kursziel bei bestätigter Kaufempfehlung fanden Marktteilnehmer keine Erklärung dafür.

XETRA-NACHBÖRSE

PNE brachen um 16 Prozent ein. Am Abend hatten Morgan Stanley Infrastructure und Photon Management mitgeteilt, dass sie die im Besitz von Photon befindliche Beteiligung an PNE nun doch nicht verkaufen wollen. Gespräche mit potenziellen Interessenten würden nicht weiterverfolgt. Die von Morgan Stanley kontrollierte Photon Management GmbH ist die größte Aktionärin der PNE AG.

USA - AKTIEN

Fester - Vor allem die als zinssensitiver geltenden Nasdaq-Indizes legten kräftig zu, nachdem Konjunkturdaten einen neuerlichen Beweis dafür geliefert hatten, dass sich die Inflation abschwächt. Das untermauerte Hoffnungen auf weniger aggressive Zinserhöhungen der US-Notenbank. Schwache Geschäftszahlen und ein pessimistischer Ausblick lasteten schwer auf Intel (-6,4%). American Express (+10,5%) verdiente zwar im vierten Quartal weniger als erwartet, ist aber optimistisch für das laufende Jahr. Chevron (-4,5%) erzielte im vergangenen Jahr einen Rekordgewinn, im vierten Quartal blieb das Ergebnis allerdings hinter den Erwartungen zurück. KLA (-6,9%) enttäuschte mit den Quartalszahlen. Auch Hasbro (-8,1%) hatte überraschend schwache Zahlen vorgelegt und dazu den Abbau von 15 Prozent der Stellen angekündigt. Ein Anstieg des Reiseverkehrs verhalf Visa (+3%) zu einem besseren ersten Geschäftsquartal als erwartet. Tesla (+11%) profitierten weiter von den am späten Mittwoch veröffentlichten Geschäftszahlen und dem Ausblick.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,19 +1,3 4,18 -22,9 5 Jahre 3,62 +2,3 3,60 -38,1 7 Jahre 3,58 +2,5 3,55 -39,5 10 Jahre 3,52 +2,2 3,49 -36,4 30 Jahre 3,63 -0,7 3,64 -33,7

Die erneut steigenden Aktienkurse dämpften das Interesse an Staatsanleihen. Nachdem die am Freitag veröffentlichten Inflationsdaten mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen eher günstig ausgefallen waren, kamen die Renditen von ihren Tageshochs zurück.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0868 +0,0% 1,0866 1,0859 +1,5% EUR/JPY 140,71 -0,3% 141,08 141,05 +0,3% EUR/CHF 1,0010 +0,0% 1,0859 1,0000 +1,1% EUR/GBP 0,8767 -0,0% 0,8769 0,8769 -0,9% USD/JPY 129,46 -0,3% 129,84 129,90 -1,3% GBP/USD 1,2395 +0,0% 1,2392 1,2384 +2,5% USD/CNH 6,7536 +0,0% 6,7514 6,7646 -2,5% Bitcoin BTC/USD 23.721,55 -0,2% 23.760,09 23.101,65 +42,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die steigenden Marktzinsen zogen den Dollar leicht nach oben, der Dollarindex gewann 0,1 Prozent. Doch hielten sich die Anleger vor der Fed-Zinssitzung in der kommenden Woche zurück, wie Devisenhändler sagten.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,30 79,68 -0,5% -0,38 -1,4% Brent/ICE 86,09 86,66 -0,7% -0,57 +0,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise gaben anfängliche Gewinne ab und drehten deutlich ins Minus. Die US-Sorte WTI verbilligte sich um 1,6 Prozent. Ein Marktteilnehmer sprach von einem "Tauziehen" um die Marke von 80,00 Dollar bei WTI, solange nicht klar sei, wie sehr die Nachfrage vom Ende der Corona-Beschränkungen in China beeinflusst werde. Nun stünden die Fed-Sitzung und die Opec+-Konferenz in der kommenden Woche im Fokus.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.931,76 1.928,12 +0,2% +3,64 +5,9% Silber (Spot) 23,76 23,60 +0,7% +0,16 -0,9% Platin (Spot) 1.021,15 1.014,50 +0,7% +6,65 -4,4% Kupfer-Future 4,19 4,22 -0,9% -0,04 +9,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

CHINA / JAPAN

China will die vor drei Wochen ausgesetzte Vergabe von Kurzvisa an Japaner ab sofort wieder aufnehmen. China hatte am 10. Januar die Visa-Vergabe an Japaner und Südkoreaner ausgesetzt, nachdem beide Länder wegen der jüngsten Corona-Welle in der Volksrepublik Einreisebeschränkungen eingeführt hatten.

EU / SÜDAMERIKA - Handel

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat zum Auftakt seiner Südamerika-Reise auf eine baldige Ratifizierung des seit Jahren geplanten Freihandelsabkommens zwischen der EU und der südamerikanischen Wirtschaftszone Mercosur gedrängt.

GRIECHENLAND - Rating

Die Ratingagentur Fitch hat das Langfristrating für Griechenland auf BB+ von zuvor BB angehoben. Der Ausblick ist stabil.

ÖSTERREICH - Politik

Bei der Landtagswahl in Niederösterreich hat die konservative Regierungspartei ÖVP ihre absolute Mehrheit verloren. Sie rutschte um fast zehn Prozentpunkte auf 39,9 Prozent. Damit blieb sie zwar stärkste Partei, für die ÖVP ist es aber das schlechteste Ergebnis seit 1945. Die rechtspopulistische FPÖ legte stark zu und erhielt 24,2 Prozent. Damit überholte sie die bislang zweitstärksten Sozialdemokraten mit 20,7 Prozent.

TSCHECHIEN - Politik

Der Ex-Nato-General Petr Pavel hat die Präsidentschaftswahl klar gewonnen. In der Stichwahl setzte er sich mit rund 58 Prozent gegen den populistischen Ex-Regierungschef Andrej Babis durch.

USA / WTO - Zölle

Die USA erheben Einspruch gegen eine Entscheidung der Welthandelsorganisation (WTO) zu US-Zöllen auf Stahlimporte aus China und anderen Staaten, wonach diese Zölle gegen mehrere Bestimmungen des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (GATT) verstoßen.

DEUTSCHE POST

Bundesweit sind auch am Samstag wieder viele Briefe und Pakete bei der Post liegen geblieben: Den dritten Tag in Folge folgten zahlreiche Beschäftigte im Tarifkonflikt bei der Deutschen Post einem Streikaufruf der Gewerkschaft Verdi.

MUNICHG RE

dringt auf eine weniger komplexe Regulierung. "Wir sind insgesamt in der Regulatorik sehr gut darin, neue Anforderungen zu definieren, aber weniger gut darin, alte Vorschriften abzuschaffen", sagt Finanzvorstand Christoph Jurecka der Börsen-Zeitung.

STABILUS

hat im ersten Geschäftsquartal 2022/23 von der starken Entwicklung in den Geschäftsbereichen Automotive Powerise und Industrie profitiert. Den Ausblick für das Geschäftsjahr hat Stabilus bekräftigt. Der Konzernumsatz stieg im ersten Quartal 290,7 (Vorjahr 243,7) Millionen Euro von 243,7 Millionen Euro. Das bereinigte EBIT kletterte um 11,3 Prozent auf 32,6 Millionen Euro. Die bereinigte EBIT-Marge sank auf 11,2 (12,0) Prozent. Der Gewinn nach Steuern verringerte sich auf 15,5 (18) Millionen Euro, der freie Cashflow vor Akquisitionen erreichte 32,7 (7,4) Millionen Euro.

