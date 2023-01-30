DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
TIMES CHINA 19/23 XS2027426027 BAW/UFN
TIMES CHINA 20/25 XS2198851482 BAW/UFN
TIMES CHINA 20/26 XS2234266976 BAW/UFN
TIMES CHINA 21/27 XS2282068142 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
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TIMES CHINA 20/25 XS2198851482 BAW/UFN
TIMES CHINA 20/26 XS2234266976 BAW/UFN
TIMES CHINA 21/27 XS2282068142 BAW/UFN
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