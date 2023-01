The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.01.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.01.2023



ISIN Name

US64952XDU28 NY LIFE GLBL 21/23 FLRMTN

DE000A2E4D34 SACHSEN-ANH.LS.A. 21/23

XS1764082514 CO. RABOBK 18/23 MTN

NZIBDDT012C6 WORLD BK 18/23 MTN

AT0000A1HQ07 BEST IN PARK.KOFI 16-23

DE000SLB1259 LDSBK.SAAR PF.R.125

DE000BRL9568 NORDLB IS. 15/23

