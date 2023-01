The following instruments on XETRA do have their first trading 30.01.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 30.01.2023Aktien1 FI4000081427 United Bankers Oyj2 CA25189R1001 DevvStream Holdings Inc.3 CA42704B1067 Herbal Dispatch Inc.4 CA49549V2057 King Global Ventures Inc.5 US57055L2060 Marker Therapeutics Inc.6 US71880W4024 Phio Pharmaceuticals Corp.7 AU0000265217 Tivan Ltd.8 US86633R3021 WiSA Technologies Inc.Anleihen1 US88033GDM96 Tenet Healthcare Corp.2 US742718FY05 The Procter & Gamble Co.3 US742718FZ79 The Procter & Gamble Co.4 CH1227937724 Banco Santander S.A.5 US14040HCY99 Capital One Financial Corp.6 US14040HCX17 Capital One Financial Corp.7 DE000LB38FQ5 Landesbank Baden-Württemberg8 DE000LB38FR3 Landesbank Baden-Württemberg9 DE000LB38FM4 Landesbank Baden-Württemberg10 DE000LB38FL6 Landesbank Baden-Württemberg11 DE000LB38FN2 Landesbank Baden-Württemberg12 US053332BC52 AutoZone Inc.13 US49327M3H53 KeyBank N.A.14 US49456BAX91 Kinder Morgan Inc.15 XS2582195207 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale16 XS2582348046 Lloyds Bank PLC17 US655844CQ90 Norfolk Southern Corp.18 US857477CA94 State Street Corp.19 US857477BZ54 State Street Corp.20 XS2582501925 TDC Net A/S21 XS2582404724 ZF Finance GmbH22 FR001400FKA7 Bpifrance SACA23 DE000HLB4223 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale24 DE000HLB7CX8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale25 US64952XEV91 New York Life Global Funding26 US742718GA10 The Procter & Gamble Co.27 XS2581647091 Verisure Holding AB