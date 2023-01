DJ Transaction in Own Shares

Transactions in Own Securities

30th January

Britvic plc ("Britvic") announces that it has purchased the following number of its ordinary shares on the London Stock Exchange from Citigroup Global Markets Limited ("Citi") as part of its existing share buyback programme announced on 23 May 2022 (the "Programme").

Date of purchase: 27th January 2023 Number of ordinary shares of GBP0.20 each purchased: 40,000 Highest price paid per share (pence): 768.50p Lowest price paid per share (pence): 761.50p Volume weighted average price paid per share (pence): 764.62p

The repurchased shares will be cancelled.

Transaction Details

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), a full breakdown of the individual trades made by Citi on behalf of Britvic as part of the buyback programme is detailed below:

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 08:01:18 GBp 164 764.00 XLON xb497qQfyj4 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 08:01:18 GBp 238 764.50 XLON xb497qQfyj6 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 08:03:23 GBp 188 762.50 XLON xb497qQf@DE BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 08:05:17 GBp 172 762.50 XLON xb497qQfmLh BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 08:11:56 GBp 281 763.00 XLON xb497qQfsKN BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 08:18:53 GBp 172 763.50 XLON xb497qQeD7v BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 08:18:54 GBp 172 763.50 XLON xb497qQeD7c BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 08:24:51 GBp 234 764.00 XLON xb497qQe1uO BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 08:27:31 GBp 95 765.00 XLON xb497qQe38W BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 08:27:31 GBp 314 765.00 XLON xb497qQe39S BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 08:27:31 GBp 121 765.00 XLON xb497qQe39U BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 08:27:31 GBp 182 764.50 XLON xb497qQe38i BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 08:43:15 GBp 9 765.50 XLON xb497qQeSId BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 08:43:15 GBp 163 765.50 XLON xb497qQeSIf BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 08:43:15 GBp 172 765.50 XLON xb497qQeSIn BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 08:51:38 GBp 823 766.50 XLON xb497qQeJYC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 08:51:38 GBp 121 766.50 XLON xb497qQeJYE BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 08:51:38 GBp 1 766.00 XLON xb497qQeJYG BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 08:53:37 GBp 42 766.50 XLON xb497qQeLRJ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 08:53:37 GBp 414 766.50 XLON xb497qQeLRL BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 08:53:37 GBp 172 766.00 XLON xb497qQeLRR BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 08:57:50 GBp 279 765.50 XLON xb497qQeNcT BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 09:02:36 GBp 219 766.00 XLON xb497qQeeal BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 09:05:24 GBp 238 766.00 XLON xb497qQegiT BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 09:10:21 GBp 179 765.00 XLON xb497qQekOB BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 09:26:53 GBp 209 764.00 XLON xb497qQeuQn BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 09:29:57 GBp 164 765.00 XLON xb497qQexeK BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 09:29:57 GBp 348 765.00 XLON xb497qQexhd BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 09:29:57 GBp 91 765.00 XLON xb497qQexhf BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 09:29:57 GBp 211 764.00 XLON xb497qQexhi BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 09:30:29 GBp 142 765.50 XLON xb497qQewFO BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 09:36:34 GBp 318 767.50 XLON xb497qQeUSDvC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 09:36:34 GBp 207 767.50 XLON xb497qQeUSDvE BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 09:36:34 GBp 43 767.50 XLON xb497qQeUSDvG BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 09:36:34 GBp 451 767.00 XLON xb497qQeUSDuW BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 09:37:38 GBp 172 767.00 XLON xb497qQe@U6 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 09:45:12 GBp 312 766.50 XLON xb497qQeprd BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 09:57:36 GBp 290 768.00 XLON xb497qQl9ao BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 09:57:36 GBp 9 768.50 XLON xb497qQl9aL BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 09:57:36 GBp 119 768.50 XLON xb497qQl9aN BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 09:57:36 GBp 173 768.50 XLON xb497qQl9aP BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 09:57:36 GBp 365 768.50 XLON xb497qQl9da BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 09:57:36 GBp 65 768.50 XLON xb497qQl9dc BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 09:57:45 GBp 200 767.50 XLON xb497qQl8RP BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 10:01:33 GBp 257 767.00 XLON xb497qQlAL5 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 10:11:40 GBp 6 766.50 XLON xb497qQl0bH BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 10:11:40 GBp 20 766.50 XLON xb497qQl0bI BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 10:11:40 GBp 114 766.50 XLON xb497qQl0bK BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 10:13:21 GBp 226 766.00 XLON xb497qQl3kc BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 10:13:21 GBp 329 766.50 XLON xb497qQl3ke BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 10:19:37 GBp 172 766.50 XLON xb497qQl7yc BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 10:23:48 GBp 308 766.00 XLON xb497qQlOzS BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 10:30:54 GBp 12 766.00 XLON xb497qQlV6I BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 10:30:54 GBp 125 766.00 XLON xb497qQlV6M BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 10:32:00 GBp 352 765.50 XLON xb497qQlVdy BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 10:33:14 GBp 213 765.50 XLON xb497qQlU6i BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 10:39:27 GBp 133 766.50 XLON xb497qQlJ6Y BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 10:39:27 GBp 164 766.50 XLON xb497qQlJ6a BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 11:03:03 GBp 235 766.50 XLON xb497qQlldf BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 11:03:03 GBp 42 766.50 XLON xb497qQlldh BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 11:03:03 GBp 550 766.50 XLON xb497qQlldj BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 11:10:14 GBp 210 766.50 XLON xb497qQlZcz BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 11:10:14 GBp 284 767.00 XLON xb497qQlZc2 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 11:10:14 GBp 240 767.00 XLON xb497qQlZc9 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 11:10:14 GBp 41 767.00 XLON xb497qQlZcB BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 11:10:35 GBp 261 766.00 XLON xb497qQlYPj BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 11:25:33 GBp 191 765.50 XLON xb497qQluQa BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 11:25:33 GBp 246 766.00 XLON xb497qQluQc BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 11:34:38 GBp 271 765.50 XLON xb497qQlzhX BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 11:56:23 GBp 784 766.50 XLON xb497qQltuc BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 11:56:23 GBp 121 766.50 XLON xb497qQltue BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 11:56:23 GBp 227 766.50 XLON xb497qQltug BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 11:56:23 GBp 359 766.50 XLON xb497qQltui BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 11:56:23 GBp 278 766.50 XLON xb497qQltuk BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 11:56:41 GBp 194 765.50 XLON xb497qQltnd BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 11:59:12 GBp 245 766.50 XLON xb497qQlsg@ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 12:03:14 GBp 172 766.00 XLON xb497qQkBQU BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 12:07:21 GBp 251 766.00 XLON xb497qQkAdn BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 12:07:45 GBp 173 765.50 XLON xb497qQkDGJ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 12:10:06 GBp 158 765.50 XLON xb497qQkCOv BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 12:14:34 GBp 175 765.00 XLON xb497qQkFzE BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 12:31:54 GBp 36 766.00 XLON xb497qQk77s BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 12:31:54 GBp 760 766.00 XLON xb497qQk77u BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 12:31:55 GBp 191 765.00 XLON xb497qQk745 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Jan-2023 12:31:56 GBp 149 765.00 XLON xb497qQk75v

