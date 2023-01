HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3888/ Andrea Pramböck beschäftigt sich nach Jahren im Projektmanagement, mehrheitlich in der Finanzbranche, nun bei der KPMG mit der Förderung und Unterstützung von nachhaltigen und innovativen Projekten in der Industrie. Wir sprechen auch über Stationen bei der RZB, als Investment Analystin bei der Raiffeisen Investment AG, GE Money Bank, Bawag PSK bzw. FMA und erklären, was der Begriff Scorecard bedeutet. Andrea ist Expertin für Themen rund um ESG, Digitalisierung und Innovation und bei KPMG u.a. für die Förderberatungs-Plattform Fundix zuständig, zu Fundix habe ich viele Fragen. Und ja: Bei der nächsten kollektiven Finanzmarkt-Band-Aid wird Andrea mitsingen.Fundix: ...

