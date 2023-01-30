BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ASOS AUF 625 (590) PENCE - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS HEBT AUTO TRADER GROUP AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT)BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 2850 (3000) CHF - 'UNDERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR INTESA SANPAOLO AUF 2,90 (2,50) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR L'OREAL AUF 420 (375) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS HEBT MONEYSUPERMARKET.COM AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT)BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR PROSUS AUF 88 (85,20) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 17,40 (13) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR RENAULT AUF 43 (36) EUR - 'BUY'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR ROCHE AUF 350 (380) CHF - 'BUY'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SANOFI AUF 100 (91) EUR - 'HOLD'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR STELLANTIS AUF 18 (19) EUR - 'BUY'DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT AMUNDI AUF ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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