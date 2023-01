Mondsee (ots) -Malerisch eingebettet in die herrlichen Landschaften des Salzkammergutes und der Salzburger Seenregion laden 11 wunderschöne Golfplätze zu Spielgenuss in Vollendung ein.Wenn die Wetterlage passt und das Frühjahr trocken ist, dann sind einige Plätze bereits schon im März geöffnet. Gespielt wird bis in den November hinein, teilweise sogar bis Dezember.Ob Sie beim Abschlag auf eine smaragdgrüne Wasseroberfläche schauen oder auf das beeindruckende Panorama der Berge: Die 11 Golfplätze bieten Ihnen ein unvergessliches Golferlebnis und verknüpfen die Leidenschaft für den Golfsport mit der Liebe zur Natur. Ob Anfänger, fortgeschrittener Golfer oder Profi, die traumhaften Anlagen lassen das Herz jedes Golfliebhabers höherschlagen. Falls Sie Ihr Handicap verbessern, oder in Verbindung mit einem Urlaub Ihre Platzreife machen möchten, finden Sie in den Clubs und Hotels ein umfangreiches Angebot an Kursen. Vielleicht haben Sie ja auch Lust, einem der vielen Turniere beizuwohnen.Nach der Runde erwartet Sie in den 19 Golfhotels ein behagliches und komfortables Ambiente, das Ihnen die Möglichkeit zum Entspannen und Erholen bietet. Als Gast profitieren Sie in den Golfhotels von zahlreichen attraktiven Angeboten und Leistungen, die Ihnen von interessanten Golf-Arrangements bis zum geselligen "Aprés Golf" viele Annehmlichkeiten garantieren. Moderne Wellness- und SPA-Bereiche, hoteleigene Badestrände und eine erstklassige Gastronomie sorgen ebenso dafür, dass Sie zwischen den Golfrunden optimal relaxen können.Eine Erfrischung der besonderen Art ist der Sprung in einen der vielen Seen! Sei es nun der erfrischende Traunsee, der türkis-blaue Fuschlsee, der naturbelassene Wallersee, der azurblaue Mondsee oder Österreichs größter Binnensee, der Attersee! Abkühlung und Entspannung ist auf alle Fälle garantiert.Wenn auch Sie in einer außergewöhnlichen Landschaft abschlagen und die perfekte Kombination von Sport, Natur und Erholung genießen möchten, dann sind Sie bei Golf & Seen genau richtig. Traumhafte Anlagen in einer landschaftlich einmaligen Kulisse laden zu einem unvergesslichen Golferlebnis ein. Bestellen Sie noch heute unter: www.golfundseen.at die kostenlose "Golf & Seen Broschüre".Pressekontakt:ARGE Golf & Seenc/o Tourismusverband Mondsee-IrrseeDr. Franz Müller Straße 3A-5310 MondseeTel.: +43 6232 2270info@golfundseen.athttp://www.golfundseen.atPressekontakt:redaktion@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deOriginal-Content von: ARGE Golf & Seen c/o Tourismusverband Mondsee-Irrsee, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165127/5428226