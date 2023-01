Meran (ots) -Das Kombiticket "Mountain & Therme" macht es möglich. Damit kann man nach einem actionreichen Tag im Skigebiet Meran 2000 in der Therme Meran entspannen und durch die Meraner Altstadt flanieren.Wintersportler finden im Ski- und Wandergebiet Meran 2000 ideale Voraussetzungen vor. Oberhalb der Stadt gelegen und mit einer Panoramaseilbahn in nur sieben Minuten erreichbar, bietet Meran 2000 unter anderem vierzig abwechslungsreiche Pistenkilometer und breite Hänge für Snowboarder. Kids hingegen machen die ersten Erfahrungen im Outdoor Kids Camp.Nach einem herrlichen Skitag erwartet Sie in der Therme Meran Entspannung auf höchstem Niveau. 25 In- und Outdoor-Pools, einer 2.200 Quadratmeter großen Saunalandschaft und dem modernen MySpa ist die Therme Meran ein Ort des Wohlbefindens und der Gesundheit. Besondere Highlights sind über der Badehalle "schwebende" Pool Suites, großzügige Relax Areas mit Fire Places sowie das Sun Deck inklusive 17 Meter langem RooftopWhirlpool im Sauna-Außenbereich. Ergänzt wird das Angebot von einem Fitness-Center, von verschiedenen Gastronomie-Stationen und wechselnden Kultur- und Musikveranstaltungen auf dem Thermenplatz.Ob nun Wellness, Kultur oder Bewegung in der freien Natur, ob Südtiroler Qualitätsprodukte oder jahrhundertealte Traditionen, die mit einem modernen Touch gepflegt werden: Wem der Sinn nach Erholung steht, dem bietet Meran im Winter vielfältige Möglichkeiten im Zeichen von Wohlbefinden und Genuss. Ausgiebige Spaziergänge auf malerischen Wegen und Promenaden, romantische Kutschenfahrten und die Läden der Innenstadt lassen den Alltag vergessen.Ihr ideales Urlaubszuhause und nur 10 Minuten von der Therme Meran entfernt ist das kleine aber feine 3-Sterne Hotel Villa Westend. Das im Jugendstil erbaute Hotel mit dem Charme der früheren Zeit lädt zum Verweilen, Entspannen und Genießen ein. Hier treffen Kunst, Moderne und Tradition perfekt aufeinander.Tipp: Als Hotelgast erhalten Sie 10% Rabatt auf den Eintritt und 5% Rabatt auf alle SPA und Beautybehandlungen in der Therme Meran.Im Hotel Villa Westend (aus dem Jahre 1890) fühlt man einen Hauch vergangener Zeiten: Hohe Räume, antike Parkett-Böden und teilweise originale "Art Nouveau" Inneneinrichtung. Einzelne Möbelstücke der 1878 gegründeten Möbelfabrik J & J Herrmann findet man in den Hotelzimmern des Westend wieder. Das Hotel liegt direkt an der berühmten Passer-Promenade und bietet, Dank der herrlichen und weitläufigen Hotel-Gartenlandschaft, die nötige Ruhe für einen erholsamen Aufenthalt.Das Restaurant wird Sie nicht nur durch die einzigartige Jugendstilarchitektur begeistert. Die Westend-Küche verwöhnt Sie mit internationalen Speisen und auch typisch regionalen Gerichten. Am Morgen erwartet Sie ein reichhaltiges Frühstücksbuffet und abends abwechslungsreiche Genießermenüs.Momente der Zweisamkeit bis 31.03.20233 Nächte / 4 Tage ab EUR 519,- pro Person inklusive:- - 3 Übernachtungen im Doppelzimmer- - Frühstücksbuffet im romantischen "Art nouveau" Saal- - Pool Suites Magic Moments & Massage: Das Paket beinhaltet 3 Stunden private Zeit in der Pool Suite inkl. Ganztageseintritt für zwei Personen. Wasserbett, Whirlpool, Dampfbad versprechen relaxte Stunden, eigene Dusche und Toilette, die Badetasche mit Bademäntel, Handtüchern und Slippers sorgen für den nötige Rundum-Komfort. Eine Flasche Südtiroler Sekt, aromatisiertes Wasser und frisches Obst verwöhnen den Gaumen, verschiedene Badesalze und Packungen die Seele.- - 5% Rabatt auf Beauty Behandlungen und Massagen in der Therme Meran- - Kostenloser Fahrradverleih direkt im Hotel- - Kostenloser Parkplatz am Hotel- - MERANO GUESTCARD mit Rabatten für Museen, Seilbahnen, Sesselliften- - Sleep & Shop Card für Rabatte in exklusiven Geschäften in MeranPressekontakt:Hotel Villa Westend ***Familie StrohmerSpeckbacherstraße 9I-39012 MeranTel. 0039 0473 44 76 54info@westend.itwww.westend.itPressekontakt:redaktion@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deOriginal-Content von: Hotel Westend ***, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161858/5428224