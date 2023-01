Kössen / Tirol (ots) -Die Urlaubsregion rund um den Tiroler Walchsee gehört zu den sanften Wintertourismus-Regionen und bietet eine Vielzahl an Freizeitgestaltungsmöglichkeiten.Die 3 familienfreundlichen Skigebiete Hochkössen, Zahmer Kaiser & Amberglift haben einiges zu bieten: 36 km Pisten, 23 davon beschneit, 18 Skilifte und kostenfreie Busverbindungen mit der Kaiserwinkl Card. Doch das ist noch längst nicht alles: Schneesicherheit durch Beschneiungsanlagen, Familienfreundlichkeit, kaiserliches Panorama, günstige Familienkarten/Schneemannkarte, Skischulen vor Ort und mautfreie Anfahrt bei der österreichischen A93 "Oberaudorf" sind nur ein paar weitere Vorzüge.All jenen, die auf noch mehr Skivergnügen abfahren, starten nach dem Frühstück in Richtung Waidring-Steinplatte, SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental, St. Johann in Tirol oder Kitzbühel. Diese Skigebiete sind innerhalb von 45 Minuten erreichbar.Pistenspaß der anderen Art verspricht "Langlaufen". Was gibt es Schöneres, als bei strahlendem Sonnenschein Schritt für Schritt über die traumhaften Loipen des Kaiserwinkls zu gleiten. Langlauf-Fans schätzen bei schneereichen Wintern das großflächige Loipennetz rund um den Walchsee. Die Nutzung der Loipen ist kostenlos.Winterurlaub im Kaiserwinkl, das ist pure Abwechslung. Vom gemütlichen Winterspaziergang, über endlose Schneeschuhwanderungen, eine romantische Ausfahrt mit der Pferdekutsche, bis zur lustigen Rodelpartie mit der Familie ist hier alles möglich, auch abseits der Pisten und Loipen. Entdecken Sie die facettenreichen Outdoor-Aktivitäten zwischen Berg und See und verbringen Sie rund unvergessliche Urlaubstage.Ein besonderes Erlebnis z. B. ist an richtig kalten Wintertagen das Eislaufen am Natureislaufplatz auf dem Walchsee. Mittwochs, freitags und samstags bringt das Nachteislaufen bis 22 Uhr Abwechslung in den Ski-Alltag.Der perfekte Winterurlaub besteht aber nicht nur aus aktivem Freizeitvergnügen, sondern auch aus Wohlfühlgenuss, Gaumenfreuden und Entspannung.Das familienfreundlichen 4-Sterne-superior Aktiv- und Wellnesshotel Seehof - direkt am Walchsee gelegen, empfängt Sie mit einem Angebot, dass Ihren Urlaub im Kaiserwinkl zu einem ganz besonderen Erlebnis macht. Egal ob Sie sich in der 4.000 m² großen Wassererlebniswelt zurücklehnen oder aktive Stunden in der Tennishalle oder am Reiterhof verbringen möchten: im Seehof haben Sie vielfältige Möglichkeiten, um die schönsten Tage im Jahr in vollen Zügen zu genießen.Ankommen und wohlfühlen versprechen die gemütlichen Doppelzimmer und edlen Suiten. Die Seehof-Küche verwöhnt mit Genießermenüs und Verwöhnfrühstück. Entspannen können Erwachsene vor allem in der Pool- und Badelandschaft sowie im Saunadorf. Für die entsprechende Langzeitwirkung des Urlaubs sorgen im Wellnesshotel Seehof zahlreiche Massagen, Peelings und Bäder. Aber auch die Kids kommen nicht zu kurz und toben sich in einer der größten Indoor-Wassererlebniswelten Tirols aus.4 = 3 Kennenlerntage ab Euro 411,- pro PersonTermine 2023: 26.02. - 01.04. / 20.04. - 24.04. / 26.04. - 18.05. / 11.06. - 16.06. / 18.06. - 22.06.2023Inklusive:- Begrüßungsgetränk bei Anreise- kostenlose Nutzung der Sauna- und Badelandschaft, der Wasserwelt, der Tennishallenplätzen u.v.m.- Kaiserwinkl Card mit vielen Ermäßigungen in der Region- Kostenloser Wellnessgenuss am AbreisetagPressekontakt:Hotel Seehof ****superiorKranzach 20A-6345 Kössen in TirolTel: +43 5374 5661info@seehof.comwww.seehof.comPressekontakt:redaktion@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deOriginal-Content von: Hotel Seehof, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168072/5428223