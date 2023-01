DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf etwas höher - Abwärtstrend im Blick

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert am Montag zum Start in die Woche der Notenbanken mit erwarteten Zinserhöhungen gegen 8.05 Uhr 22 Ticks höher bei 137,79 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 137,54 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 137,91, das -tief bei 137,36 Prozent. Umgesetzt wurden 13.640 Kontrakte.

Im Blick steht der kurzfristige Abwärtstrend, der laut Mußler-Briefen in dieser Woche von 138,40 auf 137,10 fällt. Ein Bruch würde ein Kaufsignal erzeugen, das den Bund-Future zunächst an das Zwischenhoch bei 140,72 treiben könnte.

January 30, 2023

