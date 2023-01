Die börsenotierte beaconsmind AG hat einen neuen Kunden in Indien gewinnen können, und zwar eine Kaffeehauskette, die aktuell in zehn indischen Städten Cafés betreibt und bis Ende 2023 die Anzahl der Cafés auf rund 300 in über 20 Städten erhöhen möchte. Max Weiland, CEO von beaconsmind: "Indien ist eine der von uns definierten Wachstumsregionen für beaconsmind. Wir freuen uns darauf, eine der am schnellsten wachsenden Kaffeehausketten bei ihrem Wachstumspfad begleiten zu können und gemeinsam neue Impulse für die künftige Entwicklung des Unternehmens zu setzen. Der Einzelhandel in Indien investiert derzeit viel in neue Technologien und Shop-Infrastruktur. Bis 2030 sehen Experten einen Anstieg des Marktvolumens im ...

