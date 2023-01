Pricefx, der weltweit führende Anbieter von Cloud-Pricing-Software, gab heute bekannt, dass es im Jahr 2022 branchenübergreifend ein starkes Wachstum verzeichnete. Mit mehr Neukunden als in jedem Vorjahr verzeichnete das Unternehmen im Jahr 2022 ein Umsatzwachstum von 49 und ein Wachstum von mehr als 100 in partnergestützten Geschäften. Der Kundenstamm von Pricefx wurde unter anderem um folgende Unternehmen erweitert: AeroMexico Airlines, Assa Abloy AB, Clemens Food Group, Fiskars Group, United Electronics und Weyerhaeuser Company. Darüber hinaus haben mehr als 30 Kunden ihr Engagement mit Pricefx ausgebaut.

Das Advantage Pricefx-Partnerprogramm verdoppelte seine Einnahmen von 2021, wobei Partner bei 50 Transaktionen behilflich waren. Der von SAP unterstützte Umsatz stieg im Jahr 2022 um mehr als 70 an. Das Unternehmen wurde auch im Partner Program Guide 2022 von CRN aufgeführt.

Das Jahr 2022 brachte Pricefx ein neues Führungsteam, einschließlich der Beförderung von Ronak Sheth zum Chief Executive Officer und der Einstellung von Gillian Sheeran als Chief Financial Officer. Das Unternehmen beförderte außerdem Tim Shorter zum Chief Sales Officer und Daniela Hylmarová zum Chief People Officer, während der Verantwortungsbereich von Chief Product Officer Billy Graham auf das Engineering-Team ausgeweitet wurde. Gemeinsam hat das Führungsteam dazu beigetragen, das stärkste Jahr in der Unternehmensgeschichte und mehrere umfangreiche neue Geschäftsabschlüsse zu erzielen.

Unter Grahams Anleitung lieferte Pricefx die Version Hurricane 9.0 aus und führte das Module zur Verkaufsvergütung ein, welches die Effizienz und Transparenz erhöht, Streitigkeiten und Auszahlungsfehler reduziert und die Verwaltungskosten senkt. Pricefx wurde zum Gewinner des SAP® Pinnacle Award 2022 in der Kategorie SAP Store ernannt und gewann mehrere Branchenpreise für Produktinnovationen, darunter vier Gold-Auszeichnungen für seine herausragende Produkttechnologie und -performance.

Das Unternehmen erhielt den Gold Stevie® Award für die beste Finanzmanagementlösung und einen weiteren Gold Stevie® für die beste Fertigungslösung bei den American Business Awards® 2022. Es erhielt außerdem den Gold Globee® für die beste SaaS-Lösung für den Vertrieb bei den "Sales, Marketing, Customer Service and Success Excellence Awards 2022" und den Gold Globee® für "Best Configure Price Quote (CPQ)" bei den Information Technology World Awards 2022.

Bei den Martech Breakthrough Awards wurde Pricefx als beste Preisoptimierungslösung ausgezeichnet und es war das Produkt des Jahres der Sales and Marketing Technology Awards. Das Unternehmen erhielt außerdem die Artificial Intelligence Excellence Awards 2022, mit denen Unternehmen ausgezeichnet werden, die KI zur Lösung realer Probleme einsetzen.

"Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen, die sich auf alle Branchen auswirken, konnte Pricefx die Branche sowohl beim Umsatz- als auch beim Kundenwachstum überholen", sagte Ronak Sheth, Chief Executive Officer von Pricefx. "Durch unsere starken Partnerschaften erreichen wir unsere globalen Expansionsziele indem wir neue Kunden gewinnen und das Geschäft mit den bestehenden ausweiten. Wir setzen weiterhin Maßstäbe für Produktinnovationen, die es Kunden ermöglichen, mehr Preisgestaltungsaufgaben von unserer Plattform aus zu erledigen. Unternehmen auf der ganzen Welt verlassen sich auf Pricefx für branchenführende Pricing-Lösungen, die in Rekordzeit profitables Wachstum und Effizienz herbeiführen. Ich bin stolz auf unser gesamtes Team, das das stärkste Jahr in der Geschichte der Firma zu Stande gebracht hat."

Über Pricefx

Als weltweit führender Anbieter von SaaS-Preissoftware bietet Pricefx eine umfassende Lösungssuite, die schnell implementiert, flexibel konfiguriert und angepasst werden kann und dazu leicht erlernbar und nutzerfreundlich ist. Pricefx bietet eine komplette, auf modernster nativer Cloud-Architektur basierende Preisoptimierungs- und Preismanagement-Plattform, die den Kunden Vorteile durch branchenführende Amortisierungszeiten und äußerst niedrige Gesamtkosten verschafft. Die innovative Lösung eignet sich für B2B- und B2C-Unternehmen jeder Größenordnung in allen Branchen und allen Teilen der Welt. Das Geschäftsmodell von Pricefx basiert ausschließlich auf der Zufriedenheit und Treue seiner Kunden. Für die Herausforderungen von Unternehmen hinsichtlich der Preisgestaltung ist Pricefx die Cloud-Plattform für Preisoptimierung, Preismanagement und CPQ für dynamische Planung, Preisgestaltung und Gewinnerzielung ("Plan, Preis und Profit").

Weitere Informationen finden Sie unter: www.pricefx.com.

