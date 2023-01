Das Jahr 2022 stand am deutschen Markt für KMU-Anleihen wie an den Finanzmärkten im Zeichen zahlreicher Krisen - der turnusmäßige Jahresrückblick von IR.on Insgesamt wurden 23 KMU-Anleihen (2021: 30 Anleihen) von 19 Unternehmen mit einem Zielvolumen von 806 Mio. EUR begeben, darunter bekannte Marken wie der FC Schalke 04, das Traditionsunternehmen Semper Idem Underberg oder die auf New Food-Konzepte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...