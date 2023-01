© Foto: Unsplash



Drei Top-Experten sprechen besondere Aspekte dieser mit wichtigen Notenbank-, Konjunktur- und Unternehmensterminen vollgestopften Woche an. Stimmen Sie sich mit diesen Herzblut-Börsianern auf die heiße Börsenwoche ein.

"Widerstand erreicht, Vorsicht ist geboten. Abwarten!" So überschreibt "Aktie der Woche"-Chef Lars Wißler seinen Kommentar zur Woche. Wißlers letzte "Aktie der Woche" hat übrigens über fünf Prozent eingefahren. Holen Sie sich seinen aktuellen, kostenlosen (!) Report "Comeback Aktien". Hier klicken.

Wißlers Ausblick: "Wie im letzten Ausblick erwartet, hat sich der Markt auch vergangene Woche positiv entwickelt. Das Kursziel bei 4.100 Punkten wurde am Freitag mit einem Verlaufshoch bei 4.097 Punkten abgearbeitet. Damit ist der US-amerikanische Markt in einen massiven Widerstandsbereich gelaufen.



Ich erwarte prinzipiell eine Fortsetzung und erwarte keine großen Schwierigkeiten auf längere Sicht. Auch die Stimmungs- und Marktsignale bei Leeway (Wißler ist Gründer und Geschäftsführer von PWP Leeway. Anmerk. d. Redaktion) zeigen Kaufinteresse. Aber ob der Markt sofort den Bereich zwischen 4.100 und 4.150 Punkten überwinden kann, ist fraglich. Die Berichtssaison ist auf ihrem Höhepunkt. Sehr gute Zahlen können den Markt auf jeden Fall direkt ausbrechen lassen.



Wichtiger ist aber die Zinsentscheidung der Federal Reserve am Mittwoch. Der Markt erwartet mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Zinserhöhung von 0,25 Prozent. Mein präferiertes Szenario ist ein Verlaufshoch am Mittwoch mit Sell the News-Event in Folge der erwarteten Zinsentscheidung und eine folgende Konsolidierung mit leicht negativem Wochenschluss", so Wißlers Wochenausblick.

"Goldsektor in dieser heißen Börsenwoche nervös und angespannt"

Marcel Torney, der den Börsendienst "smallCAP Champions" herausgibt, lenkt das Scheinwerferlicht zusätzlich auf den Goldmarkt: "Da kommt etwas auf die Finanzmärkte zu. Zahlreiche Quartalsberichte, eminent relevante Preis- und Konjunkturdaten sowie nicht zuletzt die Notenbanktermine (neben Fed und EZB wird auch die Bank of England über das Zinsniveau entscheiden) kreieren in den nächsten Handelstagen eine überaus spannende und vielleicht auch explosive Gemengelage.



Für die Aktienindizes, insbesondere für den DAX, werden die nächsten Handelstage ein veritabler Belastungstest und wohl auch richtungsweisend. Aber auch im Goldsektor dürfte man einigermaßen nervös und angespannt den kommenden Terminen entgegensehen.



Zudem ist die Schlagzahl über die ganze Woche hinweg hoch. Jeder Tag ist mit diversen Highlights gespickt. Da wird es für Anlegerinnen und Anleger schwierig, den Überblick zu behalten und Ruhe zu bewahren. Aber genau darauf wird es (wieder einmal) ankommen", erklärt Marcel Torney. Laden Sie sich seinen brandneuen Gratis-Report "Der nächste Gold-Kracher? Diese aussichtsreiche Gold-Aktie sollten Sie kennen" auf Ihr Endgerät. Hier klicken.



War da was mit Rezession?

Und zum Schluss zwei Börsianer voller Optimismus für die anstehenden fünf Handelstage: "Mit einem solchen Jahresauftakt hatte kaum jemand gerechnet. Bei den Indizes geht es kräftig nach oben. Der Dow 30 hat in der abgelaufenen Handelswoche bis zum Freitagnachmittag über 600 Punkte zugelegt. Die Rezessionssorgen scheinen in den Hintergrund zu treten. Das zeigt auch die Entwicklung beim Öl. Hier ziehen die Preise wieder an, was eine höhere Nachfrage nach dem schwarzen Gold impliziert. Wir von "America's Most Wanted" nehmen das gern zur Kenntnis und bauen unsere Positionen weiter aus", meint Mike Seidl, mit Martin Goersch Chef des Börsendienstes "America's Most Wanted". Holen Sie sich den kostenlosen Report von Seidl und Goersch mit dem Titel "Top Aktien für 2023 - Diese Themen sollten Sie im Blick behalten": Hier klicken.

Autor: Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion