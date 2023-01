Die Commerzbank wird ihre Zahlen zum abgelaufenen Jahr am 16. Februar veröffentlichen. Doch einen Vorgeschmack gab der Vorstand schon heute. Denn die Aktie könnte in diesem Frühjahr wieder in den DAX aufgenommen werden. Dazu sind jedoch bestimmte Kriterien - gerade bei den Zahlen zum Geschäftsjahr 2022 - nötig.Das Management der Commerzbank veröffentlichte heute Morgen vorläufige Geschäftszahlen für 2022. "Wir haben uns dazu entschieden, das EBITDA der Commerzbank für das Jahr 2022 bereits jetzt ...

