Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Das ultimative tragbare Audio- und Lichtsystem für alle Musikliebhaber weltweitFeiern Sie das neue Jahr stilvoll mit dem Party-Lautsprecher der Halo-Serie von Tronsmart. Dieses revolutionäre System bietet ein kraftvolles Klangerlebnis, das von auffälligen, lebendigen Lichteffekten begleitet wird. Mit den Lautsprechern Halo 100 und Halo 110 ist dies das erste Produkt der Karaoke-Serie von Tronsmart. Sie wurden entwickelt, um durch eine leistungsstarke Klangqualität und ein ansprechendes Design für Spaß und Unterhaltung zu sorgen.Halo 100"Mit der Halo-Reihe kann man die beste Silvesterparty aller Zeiten schmeißen", erklärt Eric Cheng. "Wo auch immer Sie feiern wollen, Halo 100 kann mit dabei sein und liefert Ihnen einen fantastischen Sound und stundenlangen Spaß."Silvesterfeiernde und alle, die sich gerne amüsieren, werden sich über das Drei-Wege-Soundsystem des Halo 100 freuen, das einen Tieftöner für verstärkte Bässe, zwei Mittel- und einen Hochtöner für klare Höhen bietet. Halo 100 liefert Audio in außergewöhnlicher Klarheit. Die Partygäste können tanzen und dabei eine Vielzahl von prächtigen Lichteffekten erleben, wobei sie zwischen fünf Beleuchtungsmodi wechseln können.Der Halo 100 ist ultra-portabel und bringt die Party überall hin. Ein integrierter Stoffgriff erleichtert den Transport. Mit 18 Stunden Spielzeit wird Halo 100 die Silvesterparty gut in Schwung halten! Durch die Verbindung mit der integrierten Powerbank kann das Handy während der Party ganz einfach aufgeladen werden.Verbessern Sie das Erlebnis noch weiter, indem Sie zwei Halo 100-Lautsprecher für einen größeren und kräftigeren Klang anschließen und die Audioeffekte über die Tronsmart App personalisieren. Sie verfügt über zwei Audiomodi, die es ermöglichen, zwei Geräte gleichzeitig anzuschließen und problemlos zwischen den Wiedergabelisten zu wechseln.Poolpartys werden mit der wasserdichten Halo-Serie zum Renner. Die Lautsprecher verfügen über die Schutzklasse IPX6, sodass sie auch am Strand oder im Schwimmbad verwendet werden können, ohne dass sie nass werden. Ganz gleich, ob jemand eine kleine Versammlung oder eine große Veranstaltung zum Jahreswechsel ausrichtet, der Tronsmart Halo 100 sorgt für ein unterhaltsames und unvergessliches Klangerlebnis.Der Halo 100 ist ab sofort auf Amazon UK (https://www.amazon.co.uk/dp/B0BMDGMWBJ), Amazon ES (https://www.amazon.es/dp/B0BMDGMWBJ) und Amazon DE (https://www.amazon.de/dp/B0BMDGMWBJ) erhältlich. Bei Amazon US wird er im Februar erhältlich sein. Weitere Details finden Sie im Tronsmart's Official Store (http://bit.ly/3XtsKCw).Halo 110Auch der Bruder des Halo 100, der Halo 110, ist mit einem kabelgebundenen Mikrofon ausgestattet und verwandelt jeden Raum in die ultimative Karaoke-Party. Der 60-Watt-Klang unterstützt auch alltäglichere, aber dennoch wichtige öffentliche Reden und bietet ein hochwertiges Audioerlebnis. Darüber hinaus bietet der Halo 110 eine lebendige Lichtshow, die für zusätzlichen visuellen Reiz sorgt.Wie der Halo 100 ist auch der Halo 110 tragbar und bietet eine Spielzeit von bis zu 18 Stunden, was eine längere Nutzung ohne häufiges Aufladen ermöglicht. Verbinden Sie zwei Geräte gleichzeitig mit dem dualen Audiomodus, so dass Partygänger einfach zwischen ihren Lieblings-Playlists wechseln und auch die Equalizer über die Tronsmart App anpassen können.Der Halo 110 wird ab Februar bei ausgewählten Händlern erhältlich sein. Weitere Informationen finden Sie auf der Tronsmart-Website (http://bit.ly/3XtsKCw).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1984648/Tronsmart_Halo_100_110_60W_Party_Speaker.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tronsmart-bringt-party-lautsprecher-der-halo-serie-auf-den-markt-die-eine-unvergleichliche-audioqualitat-und-visuelle-effekte-bieten-301723548.htmlPressekontakt:Ella Gao,mkt1@tronsmart.comOriginal-Content von: Tronsmart, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137507/5428295