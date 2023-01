Berlin (ots) -Die app4speech ist ein Schlüssel für den Erfolg beim Reden. Sie bietet einen schnellen und vollständigen Zugriff auf alle Bereiche der Rhetorik. Sie zeigt Tipps und Tricks, wie Vorträge oder Referate besser vorbereitet, spannender gestaltet und souveräner präsentiert werden können.Die App bietet außerdem Hilfestellung bei rhetorischen Pannen und erklärt, wie kritische Situationen elegant zu meistern sind. Zudem werden Techniken vermittelt, um die Schlagfertigkeit zu trainieren; und man erfährt, wie man durch "Storytelling" mit Geschichten überzeugt.Abgerundet wird das Angebot durch Informationen über den "Giftschrank der Rhetorik", sprich Manipulationen. Außerdem gibt es einen Überblick mit ausführlichen Erklärungen und Beispielen über die zahlreichen rhetorischen Stilmittel und die Geschichte der Rhetorik.Herkömmliche Apps befassen sich nur mit einzelnen Aspekten der Rhetorik, diese App bietet alles. Sie ist ein unverzichtbares Hilfsmittel für alle, die präsentieren wollen oder müssen; egal, ob im Beruf, an der Uni oder in der Schule. Diese App sorgt für Sicherheit und pusht die Soft Skills.Der Entwickler der app4speech - Detlef Löschmann - ist Rundfunkjournalist, Dozent und Medientrainer. Er lebt und arbeitet in Berlin.Die app4speech ist im App-Store und bei Google Play für 9,99 Euro erhältlich.Für Journalistinnen und Journalisten mit Accounts aus Deutschland kann eine kostenlose Testversion über die E-Mail-Adresse info@loeschmann-medientraining.de angefordert werden (bitte Betriebssystem und ggf. Apple-ID angeben).Die app4speech im App-Store (https://apps.apple.com/de/app/app4speech/id1631787243)Die app4speech bei Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=de.loeschmannmedientraining.app4speech&hl=de&gl=US)Pressekontakt:Detlef Löschmann - Medien & KommunikationTelefon: +49 - (0)172 - 309 43 43E-Mail: info@loeschmann-medientraining.deWebsite: http://loeschmann-medientraining.de/app4speech/Original-Content von: Detlef Löschmann - Medien & Kommunikation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168068/5428287