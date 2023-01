Die Ölpreise sind am Montag mit leichten Abschlägen in die neue Woche gestartet. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 86,14 Dollar. Am Wochenende stand ein Anschlag auf eine iranische Militäranlage, den das Wall Street Journal Israel zuschrieb, im Fokus.Die News aus dem Iran beeinflussten die Ölpreise jedoch nur kurzzeitig. Spannungen im Nahen Osten werden am Rohölmarkt häufig aufmerksam verfolgt, da viele ölreiche Länder in der Region liegen.Unterdessen ...

