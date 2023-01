München, Bayern (ots) -In einer Zeit, in der immer weniger Zeitzeuginnen und Zeitzeugen ihre Geschichte selbst erzählen können, droht die Übernahme von Verantwortung für die historischen Verbrechen Deutschlands in den Hintergrund zu geraten. Die Verankerung der eigenen Geschichte in eine institutionalisierte Erinnerungskultur gehört damit zu den großen Herausforderungen der Gegenwart - und ist auch eine Aufgabe für die LMU. So stellt sich etwa die Frage, wie verantwortungsvolles Erinnern - auch vor dem Hintergrund einer zunehmend diversen Gesellschaft - gelebt werden kann. Inwieweit ist ein Lernen aus der Geschichte überhaupt möglich und welche Rolle kann die Wissenschaft hierbei spielen?Mit diesen Fragen beschäftigen sich am 7. Februar 2023 im Rahmen der "Science Talks" der LMU folgende Podiumsdiskutanten:- Prof. Dr. Andreas Wirsching, Inhaber des Lehrstuhls für Neueste Geschichte der LMU München sowie Direktor des Instituts für Zeitgeschichte München-Berlin (IfZ)- Dr. Mirjam Zadoff,Direktorin des NS-Dokumentationszentrums MünchenGerne laden wir Sie dazu ein:Podiumsdiskussion"Wissenschaft und Erinnerungskultur: Wie wir aus der Geschichte lernen"Dienstag, 7. Februar 202319:00 - 20:30 Uhrin der Großen Aula im Hauptgebäude der LMUGeschwister-Scholl-Platz 1MünchenFür die Teilnahme in Präsenz ist keine Anmeldung erforderlich.Die Veranstaltung wird zudem als Livestream übertragen.Anmeldung für den Livestream (https://lmu-munich.zoom.us/webinar/register/WN_DJau573WRkCm_490VS9Ptg)Über ein Online-Tool werden Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit haben, eigene Fragen zu stellen.Die Podiumsdiskussion findet im Rahmen der achtteiligen "Science Talks" der LMU statt: Forscherinnen und Forscher der LMU aus verschiedenen Fachbereichen diskutieren hier mit bekannten Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft über die Rolle der Wissenschaften in der heutigen Gesellschaft.Weitere Informationen über diese Veranstaltung und die gesamte Reihe finden Sie hier: Science Talks (https://www.lmu.de/de/studium/studienangebot/uni-fuer-alle/science-talks/index.html)Pressekontakt:Claudia RussoLeitung Kommunikation & PresseLudwig-Maximilians-Universität MünchenLeopoldstr. 380802 MünchenPhone: +49 (0) 89 2180-3423E-Mail: presse@lmu.deOriginal-Content von: Ludwig-Maximilians-Universität München, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60694/5428312