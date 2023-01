Hemel Hempstead, England (ots/PRNewswire) -Epson Inkjet- und Dry Fiber-Technologie schaffen Kreationen aus recycelter KleidungKombination aus Tintenstrahl- und Dry-Fibre-Technologien für umwerfende Kreationen aus recycelter KleidungZusammen mit dem bekannten japanischen Modedesigner Yuima Nakazato und seiner gleichnamigen Marke YUIMA NAKAZATO präsentiert Epson auf der Pariser Haute Couture Fashion Week für Frühjahr und Sommer 2023 faszinierende und gleichzeitig nachhaltige Modekreationen. Zur Anfertigung seiner Entwürfe nutzt YUIMA NAKAZATO neben den digitalen Epson Drucktechnologien auch ein neues, nachhaltig arbeitendes Verfahren zur Herstellung von Textilien, welches das Potenzial besitzen könnte, den Herstellungsprozess von Kleidung nachhaltig zu verändern.Die Epson Dry Fiber-Technologie, mittels der bereits in Gestalt des Epson PaperLabs gebrauchtes Papier fast ganz ohne den Einsatz von Wasser wiederaufbereitet wird, wurde weiterentwickelt, sodass sich nun auch bedruckbare Vliesstoffe aus getragenen Kleidungsstücken herstellen lassen. Dieses neue Textilproduktionsverfahren wurde im Rahmen einer dreijährigen Zusammenarbeit zwischen Epson und YUIMA NAKAZATO in Paris entwickelt. Es kommt erstmalig bei der Anfertigung von Artikeln für die Modenschau des Designers im Pariser Palais de Tokyo am 25. Januar 2023 zum Einsatz.Die Partnerschaft zwischen Epson und YUIMA NAKAZATO baut auf dem großen Erfolg auf, mit dem das Modeunternehmen zur Anfertigung von Entwürfen bereits Drucktechnologien von Epson einsetzt. Es eröffnet sich damit die Möglichkeit, seine qualitativ hochwertigen, individuellen Kleidungsstücke auf sehr umweltfreundliche Art zu produzieren. Sowohl Epson als auch YUIMA NAKAZATO möchten darauf aufmerksam machen, wie viel Wasser und Ressourcen aufgrund der übermäßigen Modeproduktion verschwendet werden. Auf der Pariser Modenschau wird gezeigt, wie die Modebranche durch den Umstieg auf digitalen Textildruck mit umweltfreundlichen Pigmenttinten Textilien nachhaltiger und ressourcenschonender bedrucken kann. [1]Das Material, aus dem die neuesten Kreationen von YUIMA NAKAZATO sind, stammt von getragenen Kleidungsstücken aus Afrika, der Endstation vieler Altkleider aus aller Welt. Bei einem Besuch in Kenia sammelte Nakazato an die 150 kg Altkleider, die ansonsten auf den dortigen Altkleiderdeponien gelandet wären. Mithilfe des Dry Fiber-Verfahrens von Epson wurden daraus über 50 Meter neuer Vliesstoff gewonnen, von dem ein Teil mit dem industriellen Textildrucker Epson Monna-Lisa mit Pigmenttinten bearbeitet wurde. [2]Hitoshi Igarashi von der Abteilung Epson Drucktechnologie, erklärt die Dry Fiber-Technologie: "Obwohl Dry Fiber noch in den Kinderschuhen steckt, sind wir schon heute überzeugt, dass diese Technologie in Kombination mit dem digitalen Pigmenttintendruck der Modebranche eine nachhaltige Zukunft eröffnet. Dry Fiber reduziert den Wasserverbrauch erheblich und gibt Designern gleichzeitig in Verbindung mit digitalem Textildruck die Freiheit, ihre Kreativität umzusetzen.Im Rahmen seiner Umweltvision hat sich Epson verpflichtet, einen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft zu leisten. Diese Entwicklung ist ein wichtiger Schritt hin zu diesem Ziel. Die in der Modebranche eingesetzte Dry Fiber-Technologie schafft die Möglichkeit, Material für neue Kleidungsstücke aus bereits getragenen Textilien zu gewinnen."Bei einem dezentralen Probelauf zur Anfertigung von Dekoartikeln für Modeschauen wurden in Japan und Frankreich Epson Tintenstrahldrucker zur Herstellung von Dekoartikeln eingesetzt. Sowohl Epson als auch YUIMA NAKAZATO möchten weitere Möglichkeiten für einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Modeproduktion ausloten.Über Epson Epson ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das mit seinen effizienten, kompakten und präzisen Innovationsprodukten das Leben der Menschen positiv beeinflussen und einen Beitrag zu einer besseren Welt leisten möchte. Das Unternehmen arbeitet schwerpunktmäßig an der Lösung gesellschaftlicher Probleme durch die Entwicklung innovativer Drucklösungen für Unternehmen und Privatanwender, Handel und Industrie sowie zur Anfertigung visueller Erzeugnisse und für den Lifestyle-Bereich. Bis 2050 will Epson CO2-negativ werden und ohne begrenzte Ressourcen wie Öl und Metall auskommen. Unter Führung der in Japan ansässigen Seiko Epson Corporation erzielte die Epson Gruppe weltweit·zuletzt einen Jahresumsatz von rund 7 Mrd. Euro. corporate.epson/en/[1] Digitaler Textildruck mit Pigmentfarben sind im Vergleich zu herkömmlichen analogen Verfahren deutlich umweltfreundlicher bei der Herstellung von Stoffen. Neben der Bearbeitung mit Pigmenttinten, was deutlich weniger Wasser benötigt, ist das digitale Verfahren schneller und weniger kompliziert. Im Gegensatz zu analogen Druckverfahren müssen hierbei keine Platten produziert, gewaschen oder gelagert werden. Es fallen auch weniger Abfälle an. Zudem werden Artikel bedarfsgerecht produziert, was das Müllaufkommen weiter reduziert.[2] Die digitalen Monna-Lisa-Textildirektdrucker von Epson brauchen im Vergleich zu analogen Verfahren weniger Wasser. Pigmenttinten sind umweltfreundlicher. Die GENESTA-Pigmenttinten von Epson haben von ECOCERT die GOTS-Zertifizierung erhalten.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1990622/Epson.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1990623/Epson_1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/epson-und-modedesigner-yuima-nakazato-prasentieren-nachhaltige-mode-301731835.htmlPressekontakt:Leonie Toal,leonie.toal@epson.eu,+447766422176Original-Content von: Epson Europe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100088717/100901991