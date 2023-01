Emittent / Herausgeber: VR Equitypartner GmbH / Schlagwort(e): Private Equity/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

VR Equitypartner GmbH: VR Equitypartner unterstützt Cygna Labs bei der Übernahme des DDI-Geschäftsbereichs der NCC Group



30.01.2023 / 09:59 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG ADD-ON VR Equitypartner unterstützt Cygna Labs bei der Übernahme des DDI-Geschäftsbereichs der NCC Group Frankfurt am Main/Miami, 30. Januar 2023 - Cygna Labs, ein führendes Softwareunternehmen für Compliance- und Cloud-Security Lösungen, übernimmt das DDI-Geschäft der NCC Group. Cygna Labs wird dabei von der Frankfurter Private-Equity-Gesellschaft VR Equitypartner (VREP) unterstützt, die eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen hält. Die Akquisition umfasst sämtliche DDI-Kompetenzen der NCC Group wie die Softwarelösung DDI Guard, das DDI-Kundenportfolio sowie das DDI-Expertenteam. Mit der Übernahme baut Cygna Labs seine Präsenz in Großbritannien aus und stärkt sein Produktportfolio. Die NCC Group ist ein globales Cyber- und Software-Resilience-Unternehmen mit Kunden aus verschiedenen Branchen und Regionen - mit einer starken Marktpräsenz in Großbritannien, Europa und Nordamerika und einer wachsenden Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen bewertet, entwickelt und verwaltet mit seinen Lösungen und Beratungsleistungen die Cyber-Resilienz seiner Kunden. Cygna Labs ist ein Entwickler von Software-Lösungen in den Bereichen Netzwerk, Cloud sowie Security und einer der drei führenden globalen DDI-Anbieter. Viele Fortune-100-Kunden nutzen die DDI-Produkte und -Services sowie Security- und Compliance-Lösungen von Cygna Labs, um Bedrohungen ihrer Datensicherheit rechtzeitig zu erkennen und proaktiv zu reduzieren, Compliance-Audits zu bestehen und die Produktivität ihrer IT-Abteilungen zu steigern. Die Übernahme des DDI-Geschäfts der NCC Group ist ein wichtiger Schritt für Cygna Labs, um die Marktpräsenz in Großbritannien auszubauen und das Team von hochspezialisierten DDI-Experten zu erweitern. Die Aufnahme der Software DDI Guard in das Produktportfolio von Cygna Labs gewährleistet eine nahtlose Integration für die bestehenden Kunden der NCC Group. "Die Kombination des Innovationsgeistes und der globalen Präsenz von Cygna Labs mit der Expertise des DDI-Teams der NCC Group wird unseren bestehenden und neuen Kunden zugutekommen", kommentiert Alexander Häcker, CEO der Cygna Labs Group. "Das Team von NCC wird künftig Teil des N3K-Teams, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Cygna Labs." Christian Ehrenthal, CEO von Cygna Labs, betont: "Diese Akquisition bringt uns nicht nur unserem Ziel näher, einen nahtlosen Ansatz für Sicherheits- und Compliance-Lösungen anzubieten, sondern erweitert auch unsere Marktpräsenz. Wir freuen uns sehr, unser Produktportfolio auszubauen und unseren Kunden die besten DDI-Dienstleistungen und den besten Support zu bieten." Auch Christian Futterlieb, Geschäftsführer der VREP, begrüßt die Entwicklung des Unternehmens: "Mit der Übernahme des DDI-Geschäfts der NCC Group setzt Cygna Labs seine erfolgreiche Wachstumsgeschichte fort: Nach der Übernahme von Diamond IP im vergangenen Jahr ermöglicht diese jüngste Akquisition der Cygna Labs, die Internationalisierung voranzutreiben und ihr Produktportfolio weiter auszubauen. Wir freuen uns, dass wir die erfolgreiche Transaktion unterstützen konnten."

VR Equitypartner im Überblick: VR Equitypartner zählt zu den führenden Eigenkapitalfinanzierern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mittelständische Familienunternehmen begleitet die Gesellschaft zielorientiert und mit jahrzehntelanger Erfahrung bei der strategischen Lösung komplexer Finanzierungsfragen. Beteiligungsanlässe sind Wachstumsfinanzierungen und Expansionsfinanzierungen, Unternehmensnachfolgen oder Gesellschafterwechsel. VR Equitypartner bietet Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen sowie Mezzaninefinanzierungen an. Als Tochter der DZ BANK, dem Spitzeninstitut der Genossenschaftsbanken in Deutschland, stellt VR Equitypartner die Nachhaltigkeit der Unternehmensentwicklung konsequent vor kurzfristiges Exit-Denken. Das Portfolio von VR Equitypartner umfasst derzeit rund 60 Engagements mit einem Investitionsvolumen von 400 Mio. EUR. Weitere Informationen finden Sie unter www.vrep.de. Das Transaktionsteam von VR Equitypartner: Michael Vogt, Sarah Ostermann, Jens Schöffel, Alexander Koch Von VR Equitypartner in die Transaktion eingebundene Beratungshäuser: M&A: goetzpartners Corporate Finance (Adelin Trusculescu, Frieder Rieker) Legal: Hogan Lovells International LLP (Dr. Christoph Naumann, Charles Jemmett, Gaspare Chirillo) Finance: Grant Thornton (Harald Weiß, Karmen Krvina) Tax: Grant Thornton (Stefan Hahn, Torben Schlitt) Commercial: BARC (Dr. Martin Böhn, Michael Schiklang) Kontakt:

VR Equitypartner GmbH

Kerstin Murmann

Marketing/Kommuniktion

Tel. 0049 69 710 476 152

kerstin.murmann@vrep.de

