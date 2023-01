DJ Milliarden Angebot für die Northvolt AB

Promouve AG / Schlagwort(e): Börsengang/Expansion Milliarden Angebot für die Northvolt AB 2023-01-30 / 09:37 CET/CEST

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In den USA hat die Nachfrage nach Northvolt Anteilen hohe Wellen geschlagen. Die Nortvolt AB konnte in den Vereinigten Staaten bereits eine Vielzahl an Interessenten für die Ausgabe konzerneigener Wertpapiere gewinnen. Das komplette vorbörsliche Aktien-Angebot für den US-Markt war nach kurzer Zeit so stark überfragt, dass es mittlerweile zweifach überzeichnet ist. Damit erhält nur ein Teil der Interessenten die begehrten Wertpapiere, die nun erneut in den Fokus der Öffentlichkeit getreten sind: Wie das schwedische Unternehmen mitteilt, beschäftigt sich ein US Großunternehmen mit der Übernahme der Northvolt AB. Erste Sondierungsgespräche in den Staaten sollen vielversprechend gelaufen sein. Peter Mikael Carlsson, CEO der Northvolt AB, kommentiert auf Nachfrage: Die Amerikaner haben bereits früh erkannt, welches Potential in unserem Unternehmen steckt und möchten gerne Kompetenz, Finanzkraft und Marktpotentiale innerhalb eines gemeinsamen Unternehmens bündeln. Die überraschende Anfrage aus den USA , das schwedischen Unternehmen Nortvolt AB in eine große angelsächsische Firmengruppe zu integrieren und mit der Übernahme einen strategisch wichtigen, europäischen Wirtschaftsstandort zu besetzen, stößt auf große Begeisterung, bei Aktionären als auch bei den Verantwortlichen des Multi-Konzerns. Denn bekanntlich beflügeln solche Nachrichten die Kurse und das Interesse der Zeichner. Mit der Greenshoe-Option, die die Northvolt AB nutzen will, um ihr Kontingent an vorbörslichen Aktien deutlich zu erhöhen, hatte man bereits im Vomonat begonnenm auf die hohe Nachfrage der Anteilsscheine zu reagieren und für entsprechende Zusatzmengen zu sorgen. Bereits da hatte sich angedeutet, dass der geplante Börsengang ein Schritt in die richtige Richtung ist, aber auch eine Fusion mit einem internationalen Unternehmen eine interessante Alternative darstellt. Peter Mikael Carlsson dazu: Eine strategische Partnerschaft mit einem US-Konzern dieser Größenordnung eröffnet uns zusätzliche globale Möglichkeiten bei unserer Expansion. Andererseits sind wir stark genug aufgestellt, um auch in Eigenregie unsere operativen Ziele planmäßig zu erreichen. Die nächten Wochen werden zeigen, wo der Weg uns hinführt. Wer sich rechtzeitig mit Aktien des schwedischen Batteriezellenherstellers eingedeckt hat, kann gelassen abwarten, wie das Übernahmeangebot des US-Konzernriesen aussieht. Den Wert der vorbörslichen Aktien muss das Angebot jedenfalls deutlich übertreffen, um den Aktionären den Anreiz für eine Übernahme zu bieten. Mit einer signifikanten Wertsteigerung der Wertpapiere ist in jedem Fall zu rechnen, da ein Erstnotierungskurs erfahrungsgemäß weit über dem vorbörslichen Zeichnungspreis liegen wird. Die Schweizer Aktiengesellschaft Promouve AG zeichnet sich exklusiv für den Vertrieb der Wertpapiere verantwortlich, relevante Hintergrundinformationen dazu finden Interessenten unter: www.promouveag.com

Promouve AG

Thunstr. 34,

CH - 3005 Bern. Switzerland

Email: info@promouveag.com

Telefonnummer: +41 31 512 23 00

www.promouveag.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ende der Medienmitteilungen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: Promouve AG Thunstr. 34 3005 Bern Schweiz EQS News ID: 1546183 Ende der Mitteilung EQS News-Service =------------

1546183 2023-01-30 CET/CEST

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1546183&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

January 30, 2023 03:38 ET (08:38 GMT)