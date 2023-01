Berlin (ots) -Am kommenden Donnerstag wird die Maskenpflicht in Fernzügen endlich beendet. Stephan Brandner, stellvertretender Bundessprecher der Alternative für Deutschland, fordert, dass nun auch alle anderen verbliebenen Maßnahmen der Coronahysterie fallen müssen."Jeder Eingriff in Grundrechte bedarf einer Rechtfertigung und diese ist angesichts der vollkommen entspannten Corona-Situation schon seit langem nicht mehr gegeben. Dass Gesundheitsminister Lauterbach auch weiterhin 'warnt' ist wenig überraschend, hat sich Corona doch über die letzten Jahre nicht nur zu seinem Erfolgsgeheimnis, das ihn zum Minister erhoben hat, sondern offenkundig auch zu seinem Lebenselixier gemausert. Für uns als AfD steht fest: das Infektionsschutzgesetz muss entrümpelt und alle Coronamaßnahmen sofort beendet werden."Wir stehen an Deiner Seite.https://www.afd.de/unser-land-zuerst/Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleSchillstraße 9 / 10785 BerlinTelefon: 030 - 220 23 710E-Mail: presse@afd.deOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110332/5428366