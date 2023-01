N+V AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Ankauf

N+V AG: Kaufangebot an die Inhaber der von der SNS Bank NV (de Volksbank NV) & SNS REAAL NV (SRH NV) begebenen Anleihen



30.01.2023 / 10:15 CET/CEST



Die N+V AG bietet den Inhabern der von der SNS Bank NV (de Volksbank NV) & SNS REAAL NV (SRH NV) begebenen Anleihen an, ihre Schuldverschreibungen mit der ISIN

XS0172565482 / XS0310904155 / XS0363514893 / XS0382843802 / XS0468954523 / XS0552743048

zu erwerben.



Da die originären ISIN abhängig vom depotführenden Institut ggf. in bank-interne technische ISIN umgebucht wurden, beachten Sie bitte zudem die zugehörigen Common Codes

089997909 / 089997496 / 089998352 / 089997798 / 089998085

und

017256548 / 031090415 / 036351489 / 038284380 / 046895452 / 055274304



Die Angebotsunterlagen können per E-Mail kontakt@nv.ag angefordert werden.



Die Angebotsunterlagen enthalten alle Konditionen, regionale Beschränkungen und technischen Details zur Abwicklung. Bei Rückfragen setzen Sie sich bitte mit der N+V AG in Verbindung.

Ende der Medienmitteilungen