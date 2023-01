Dr. Oliver Stolte (Alpine Trust): Newsletter - Januar 2023

Januar 2023

Eine breite Wiedereröffnung des chinesischen Marktes, rückläufige Energiepreise und nachlassende Inflationszahlen haben die Aktien- und Rohstoffmärkte rund um den Globus nach oben bewegt. Aktuell notieren die Märkte - einmal mehr - unmittelbar am abwärts gerichteten Trendkanal, der im Dezember 2021 mit den bisherigen All-time-highs begann.

"Make or don't break?" lautet auch dieser Tage die Frage an den Kapitalmärkten.

Schaffen die Märkte nun das "Make", also das Durchstoßen des Abwärtskanals nach oben, haben die Märkte rund weitere 20% Zuwachs bis zu den bisherigen All-Time-Highs. Dieses Gap wird sich dann sicherlich in 2023 schließen.

Kommt es erneut zum "Don't break", dem erneuten Abprallen am Abwärtstrendkanal, sehen wir hierdurch lediglich eine zeitliche Verzögerung der Erholung.

Ein Testen, respektive Unterschreiten der Tiefststände aus dem Oktober 2022 halten wir - insbesondere seit der jüngsten Nachrichtenlage - für unwahrscheinlich.

Kurzum: Es ist eine Frage der Zeit, bis der Abwärtskanal nach oben durchstoßen wird: Entweder dieser Tage oder im Laufe des 1Q23.

Auch über die bisherigen All-Time-Highs hinaus gehende Kurssteigerung halten wir für sehr wahrscheinlich, da wir die Korrektur in 2022 als Welle 2 einer 5-teiligen Wellenbewegung einschätzen. Die nun folgende Welle 3 wird die Welle 1 (April 2020 bis Dezember 2021) übersteigen.

Im Einklang mit sinkenden Zinsen und steigenden Aktien werden dann auch Bonds und Gold fester notieren. Allerdings sehen wir Gold - im Gegensatz zu den Aktienmärkten - spätestens bei seinem All-Time-High bei 2.060 US-$/Unze limitiert, da trotz großer Inflationssorgen und dem historischen Kriegsausbruch in 1. Hj 2022 dem Edelmetall die Kraft für neue Höchststände fehlte.

Der US-$ wird - einhergehend mit einer stärkeren US- vs. EU-Wirtschaft - wieder zulegen. Wir sehen die jüngste EUR-Stärke nur als kurzfristige Gegenbewegung. Wir können uns weiterhin einen USD unter der Parität und in Richtung seines All-Time-Highs gegen den Euro bei 0,84 US-$/€ sehr gut vorstellen. Wir haben unsere US-$-Positionen entsprechend nicht abgesichert, auch wenn wir hier eine kurzfristige Entspannung gesehen haben.