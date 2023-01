Von Bochum aus will das Dresdner Unternehmen künftig bis zu 1000 neue Photovoltaik-Anlagen jährlich installieren. Die Eröffnung des Standorts ist für das zweite Quartal gesehen und Solarwatt will rund 100 neue Jobs damit schaffen.Solarwatt will in Bochum seinen mittlerweile vierten Installationsstandort aufbauen. Der eigene Handwerksbetrieb soll dann jährlich bis zu 1000 neue Photovoltaik-Anlagen installieren und in Betrieb nehmen. Die Eröffnung sei für das zweite Quartal vorgesehen, teile das Dresdner Photovoltaik-Unternehmen am Montag mit. Solarwatt verfügt bereits in Dresden, Kassel und Lübeck ...

