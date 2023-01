Nach 50 Prozent minus 2022 heißt es im laufenden Jahr bei der Amazon-Aktie: 22 Prozent plus. Damit hat die Aktie klar besser performt als der Markt und der GAFAM-Index (+13,4 Prozent). Für Amazon ist es der drittbeste Jahresstart seit dem Börsengang 1997. Ob die Rally weitergeht, wird sich am Donnerstag zeigen.Nach dem Super-Start ins neue Jahr hat sich das Chartbild bei Amazon stark verbessert. Die Aktie notiert nun oberhalb des im August begonnenen Abwärtstrends und kratzt zum einen an den Tiefs ...

